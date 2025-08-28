Hamid Sahari, Yaptığı Animasyonla Fenerbahçelileri Kızdıracak, Galatasaraylıları Gülümsetecek
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenerek gruplara kalma şansını kaybetti. İstanbul’da 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu’nun golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Devler Ligi’ne veda ederken yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
Dün gece yaşananları Hamid Sahari de çizgilere taşıyarak kısa bir animasyon videosu haline getirdi.
Benfica'nun Fenerbahçe'yi eleyerek tur atlamasını Hamid Sahari, detaylarıyla animasyon haline getirdi.
