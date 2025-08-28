onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Hamid Sahari, Yaptığı Animasyonla Fenerbahçelileri Kızdıracak, Galatasaraylıları Gülümsetecek

Hamid Sahari, Yaptığı Animasyonla Fenerbahçelileri Kızdıracak, Galatasaraylıları Gülümsetecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2025 - 14:32

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenerek gruplara kalma şansını kaybetti. İstanbul’da 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu’nun golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Devler Ligi’ne veda ederken yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Dün gece yaşananları Hamid Sahari de çizgilere taşıyarak kısa bir animasyon videosu haline getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Benfica'nun Fenerbahçe'yi eleyerek tur atlamasını Hamid Sahari, detaylarıyla animasyon haline getirdi.

Benfica'nun Fenerbahçe'yi eleyerek tur atlamasını Hamid Sahari, detaylarıyla animasyon haline getirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenerek gruplara kalma şansını yitirdi. İstanbul’daki 0-0’ın ardından deplasmanda Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler Devler Ligi defterini kapattı. Milli futbolcu Kerem’in attığı gole sevinmemesi ise geceye damga vurdu.

Icardi ise maç biter bitmez storyden göndermesini yine yaptı. 

O detaylar Hamid Sahari'nin animasyonunda da yer buldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın