Sevgili Boğa, bugün enerjin tam anlamıyla itibarının korunması ve iş hayatındaki prestijini yönetme konusuna yönelmiş durumda. Tabii bu durumda iş yerindeki dedikodulara karşı ekstra dikkatli olman, profesyonel imajını güçlendirmek adına stratejik hamleler yapman gerekebilir. Tam da bu noktada, görünürlüğünün artması, elbette ki sorumluluklarının da ağırlaşacağı anlamına geliyor.

Belli ki kariyer hayatında önemli bir dönemeçtesin. Üst düzey yönetim veya otorite figürleriyle yapacağın bir görüşme, beklenmedik bir iş transferi veya sektör değişikliği fikrini aklına getirebilir. Finansal durumuna gelecek olursak; profesyonel itibarının getirdiği bir teklif, gelirlerinde büyük bir artışa neden olabilir. Bu finansal kazancı, kariyerini daha da sağlam bir temele oturtmak için bir yatırım aracına dönüştürmen ise en akıllıca yol olacaktır.

Gelelim aşka! İçindeki fırtınalara rağmen, ilişkinde kusursuz bir imaj mı çiziyorsun? Partnerinin sosyal çevrendeki popülaritesi, ilişkin üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir ve bu durum, ilişkinin en büyük sorunu haline gelebilir. Ailen ve dostların arasında git gide artan bir öneme sahip olan partnerinle arandaki sorunları bu yüzden itiraf edemiyor olabilirsin. Ancak görünen o ki konfor alanından çıkmalısın. Ya ilişkindeki sorunları çözmek için eteğindeki taşları dökmelisin ya da bazı şeylerin bittiğini kabul etmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…