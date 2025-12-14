Sevgili Boğa, bugün enerjinin yüksek eğitim, felsefe ve akademi alanlarına yönelmiş olduğunu hissediyoruz. Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, uzun vadeli planlarını disiplinli bir şekilde hayata geçirme motivasyonu veriyor. Bu, akademik çalışmalarında veya yabancı dillerde büyük bir atılım yapabileceğin anlamına geliyor. Uzun zamandır ertelediğin bir sertifika programına başlama kararı alabilirsin. Ufkunu açacak yeni bilgilerle ilerlemeye hazırsın!

Tam da bu noktada, uluslararası bağlantılarından destek alabilir veya yayıncılıkla ilgili projelerinde hareketlenmeler olduğunu görebilirsin. Finansal anlamda da birikimlerini yurt dışı yatırımlarına veya kendini geliştirecek eğitimlere aktarabilirsin. Bu, riskli bir hamle gibi görünebilir ama aslında oldukça stratejik bir adım olacaktır. Zira, bilgin ve tecrüben ile yükselişe geçmeye hazırsın!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Mars'ın Oğlak burcuna geçişiyle birlikte ilişkinden beklentin değişebilir. Partnerinle dünya görüşünü birleştiren, ortak hedeflere sahip olduğun bir ilişki arayışına girebilirsin. Şimdi gerçekten aşka hazırsın... Öte yandan eğer bekarsan, heyecan verici gelişmeler söz konusu olabilir. Ancak aşkı bulmak için değil eğlenmek için duygusal bağ kuruyor olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…