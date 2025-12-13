Sevgili Boğa, bugün kariyerin ve sosyal çevrenle arandaki etkileşimler her zamankinden önemli hale gelebilir. Grup çalışmaları ve ekip projeleri üzerinden önemli ilerlemeler kaydedebilirsin. Ancak, dikkat! Mars'ın Neptün ile kare açıda oluşu, kolektif hedefler söz konusu olduğunda odaklanma sorunlarına yol açabilir; ortak vizyonlarda belirsizlikler oluşabilir.

İşte bu belirsizlik nedeniyle, iş toplantıları veya sınav süreçlerinde enerjinin düşük olduğunu hissedebilir veya motivasyonunun dağıldığını fark edebilirsin. Bu durumla başa çıkmak için, kariyer hedeflerini küçük ve somut adımlara ayırmanı öneririz. Başkalarının beklentilerini karşılamak adına kendi kaynaklarını gereksiz yere tüketmemeye dikkat et, enerjin dahil!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars'ın Neptün ile kare açısının etkisiyle, bir arkadaşınla arandaki sınırların bulanıklaşabilir. Haliyle, ilişkinizin geleceği hakkında hayallere kapılabilirsin ve ona karşı bakış açın tümüyle değişebilir. Tam da bu yüzden sınırları netleştirmek ve yüzeysel cazibeye kapılmamak önemli olacaktır. Bir karar vermelisin; o arkadaşın mı, yoksa ona karşı duyguların mı var? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…