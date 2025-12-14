Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında dönüm noktası olabilir. Çünkü Mars'ın Oğlak burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, aşkta aradığın şeylerde bir değişiklik hissedebilirsin. Partnerinle daha derin bir bağ kurmayı ve dünya görüşünü paylaşan biriyle yola çıkmayı arzulayabilirsin. Ortak hedefler ve hayaller peşinde koşan bir ilişki, şu anda tam da senin aradığın şey olabilir. Galiba, gerçekten aşka hazırsın!

Tabii eğer bekarsan, bu durumda da heyecan verici gelişmeler kapıda olabilir. Ancak bir uyarıda bulunmak gerekirse, bu dönemde aşkı bulmak için değil, eğlenmek için duygusal bağlar kurma eğiliminde olabilirsin. Yani, kalbini hemen herkese açma, biraz daha seçici olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…