16 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Aralık Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yoğun stres ve çabanın, özellikle kalça ve uyluk bölgelerinde gerginliğe sebep olduğunu fark edebilirsin. Bu gerginlik, genellikle uzun süreli hareketsiz kalma durumlarından kaynaklanabilir. Yani, eğer masa başında çalışıyorsan hareket etmen gerek! 

Çalışma saatlerini dikkatlice planla ve arada bir mola ver. Bu molaları, kısa ve tempolu yürüyüşler yaparak değerlendirebilirsin. Bu hem vücudunun kan dolaşımını hızlandıracak, hem de zihnini açacaktır. Omurganı ve postürünü desteklemek için duruş bozukluklarına karşı fizyoterapiyi de bir düşün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

