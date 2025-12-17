Mehmet Şimşek Açıkladı: Asgari Ücretin Bütçeye Maliyeti Dudak Uçuklattı
Asgari ücretin 2026’da ne kadar olacağı konuşulurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye gazetesinden Esma Altın’ın haberine göre Bakan Şimşek, asgari ücretin bütçeye maliyetini açıkladı. Şimşek, asgari ücretin 2026’da 1.1 trilyon lira maliyeti olacağını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücret ile ilgili konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücretin bütçeye maliyeti belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın