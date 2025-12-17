onedio
Mehmet Şimşek Açıkladı: Asgari Ücretin Bütçeye Maliyeti Dudak Uçuklattı

Mehmet Şimşek Açıkladı: Asgari Ücretin Bütçeye Maliyeti Dudak Uçuklattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.12.2025 - 12:08

Asgari ücretin 2026’da ne kadar olacağı konuşulurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye gazetesinden Esma Altın’ın haberine göre Bakan Şimşek, asgari ücretin bütçeye maliyetini açıkladı. Şimşek, asgari ücretin 2026’da 1.1 trilyon lira maliyeti olacağını dile getirdi. 

Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücret ile ilgili konuştu.

Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücret ile ilgili konuştu.

Asgari ücret toplantısının ikincisi 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Asgari ücret 2026 zammının ne kadar olacağı 31 Aralık tarihine kadar belli olacak. Yeni maaşlar için geri sayım başlarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretle ilgili konuştu. Şimşek, asgari ücrete vergiyi kaldırdıklarını hatırlattı.

Asgari ücretin bütçeye maliyeti belli oldu.

Asgari ücretin bütçeye maliyeti belli oldu.

Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücretin bütçeye maliyetini açıkladı. Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının bütçeye maliyetinin 2026’da 1.1 trilyon TL olacağını dile getirdi. 

Şimşek, “Asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Biz kaldırdık derken, hükûmetimiz ve Meclis’imiz kaldırdı. Dolayısıyla hiçbir şekilde, vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
