Mehmet Şimşek Açıkladı: Asgari Ücretin Bütçeye Maliyeti Dudak Uçuklattı

Asgari ücret toplantısının ikincisi 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Asgari ücret 2026 zammının ne kadar olacağı 31 Aralık tarihine kadar belli olacak. Yeni maaşlar için geri sayım başlarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretle ilgili konuştu. Şimşek, asgari ücrete vergiyi kaldırdıklarını hatırlattı.