Kozmetik Devi Resmen İflas Etti: Geçen Yıl Fabrikası Yanan Kozmetik Markası İflastan Kurtulamadı

Ali Can YAYCILI
17.12.2025 - 10:06

Tekirdağ'da üretim yapan ve sektörün köklü isimlerinden biri olan Gorka Kozmetik, 10 Ekim 2024’te fabrikasında çıkan büyük yangın sonrası girdiği mali krizi aşamadı. Mahkeme, konkordato talebi reddedilen dev firmanın iflasına karar verdi.

Tekirdağ’da kurulu bulunan fabrikasında geçtiğimiz yıl meydana gelen büyük yangın faciası, 21 yıllık kozmetik devi Gorka Kozmetik’in sonunu hazırladı.

10 Ekim 2024 tarihinde yaşanan ve üretim tesisini kullanılamaz hale getiren yangının ardından derin bir finansal krize giren şirket, hukuk mücadelesini kaybetti. Borçlarını ödeyemez duruma gelen firmanın konkordato talebini inceleyen mahkeme, şirketin mali yapısının düzelmesinin mümkün olmadığına hükmederek resmi iflas kararını açıkladı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte, Gorka Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için daha önce tanınan geçici mühlet süresi sona erdirildi. Mahkeme heyeti, şirketin ekonomik durumunun toparlanamayacağı kanaatine vararak tüm tedbirleri kaldırdı ve dosyanın tasfiye işlemlerine başlanması için Çerkezköy İflas Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. İflas sürecinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verilirken, süreç boyunca görev yapan komiser heyetinin de görevi resmen sona erdi.

Temelleri 2004 yılında atılan ve 2016 yılından itibaren özellikle 'özel marka' üretimiyle sektörde hızla yükselen şirket, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına ihracat yapıyordu. Geniş üretim kapasitesiyle kozmetik dünyasında önemli bir yer edinen firma, yaklaşık bir yıl süren yaşam mücadelesini mahkemenin iflas kararıyla noktalamış oldu. İflas ilanı, ilgili mevzuat doğrultusunda resmi makamlarca duyurularak tasfiye süreci başlatıldı.

