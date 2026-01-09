onedio
Ev Düzenine Göre Kafan Ne Kadar Dağınık?

Ev Düzenine Göre Kafan Ne Kadar Dağınık?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.01.2026 - 16:05

Evin düzenini sağlamak bazıları için terapi gibiyken bazıları eşyaların arasında boğulur... Peki ya senin evin? Evinin düzeni konusunda vereceğin ipuçlarıyla kafanın ne kadar dağınık olduğunu söylüyoruz! Hazırsan başlayalım! 👇

1. Eve girer girmez gözüne ilk çarpan şey ne oluyor?

2. Akşam eve geldiğinde ilk yaptığın şey ne?

3. Peki, çalışma masan şu an ne durumda?

4. Diyelim ki bir akşam misafir gelecek, kaç gün önceden haberin olmalı?

5. Söyle bakalım, gardırobun ne kadar düzenli?

6. Ev temizliği senin için ne ifade ediyor!

7. Şu anda evinin en dağınık alanı neresi?

8. Son olarak, ne sıklıkla temizlik yapıyorsun?

Kafan da en az evin kadar düzenli!

Senin için ev düzeni demek yalnızca temizlik yapmak değil, her şeyin tertipli olması demek! Çünkü sen, ortam derli toplu olduğunda daha iyi düşünüyorsun ve bu konfor sana iyi geliyor. Belki biraz fazla kontrolcü olabilirsin ama böyle olmayı da seviyorsun! Bazı dönemler hayatında olan karmaşaları evine çok yansıtmamaya çalışıyorsun. Bu da seni daha sakin ve planlı biri yapıyor. Bazen biraz gevşemek sana da iyi gelebilir, ama genel olarak sen kafasını toplayabilen birisin!

Kafan biraz dağınık ama toparlanabilir!

Senin evin ve kafan çoğu zaman benzer durumda. Zaman zaman biraz karışık ama umutsuz halde değil! Dağınıklık seni çoğu zaman rahatsız ediyor ama her zaman önceliğin olmuyor. 'Nasılsa hallederim.' deyip, kendini yormuyorsun. Uygun zamanda toparlayabileceğini biliyorsun ve genelde de başarıyorsun. Hayatını kontrol altına alıp bir düzen sağlamaya çalışıyorsun. Bazen erteleme huyun ağır basıyor ama ipin ucunu kaçırmıyorsun. Aslında sen biraz motivasyonla çok hızlı toparlanan birisin!

Senin kafan bayağı dağınık!

Evinin hali genelde iç dünyandaki yoğunluğun bir yansıması! Şu sıralar ev işlerini biraz boşlamışsın çünkü sen; çok şey düşünüyor, çok şeyle uğraşıyorsun bu yüzden ev düzeni arka planda kalıyor. Dağınıklık seni zaman zaman yoruyor ama bunu çözmek için enerjin kalmıyor. Bu durum senin umursamaz olduğun anlamına gelmiyor, sadece zihnin sürekli meşgul! Hayatında bir şeyleri sadeleştirdiğinde ne kadar rahatladığını fark ediyorsun ama bunu sürdürülebilir kılmak sana zor geliyor. Yine de küçük adımlarla hem evini hem de kafanı toparlamaya başlayabilirsin.

