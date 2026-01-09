Ev Düzenine Göre Kafan Ne Kadar Dağınık?

Senin için ev düzeni demek yalnızca temizlik yapmak değil, her şeyin tertipli olması demek! Çünkü sen, ortam derli toplu olduğunda daha iyi düşünüyorsun ve bu konfor sana iyi geliyor. Belki biraz fazla kontrolcü olabilirsin ama böyle olmayı da seviyorsun! Bazı dönemler hayatında olan karmaşaları evine çok yansıtmamaya çalışıyorsun. Bu da seni daha sakin ve planlı biri yapıyor. Bazen biraz gevşemek sana da iyi gelebilir, ama genel olarak sen kafasını toplayabilen birisin!