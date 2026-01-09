Ev Düzenine Göre Kafan Ne Kadar Dağınık?
Evin düzenini sağlamak bazıları için terapi gibiyken bazıları eşyaların arasında boğulur... Peki ya senin evin? Evinin düzeni konusunda vereceğin ipuçlarıyla kafanın ne kadar dağınık olduğunu söylüyoruz! Hazırsan başlayalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eve girer girmez gözüne ilk çarpan şey ne oluyor?
2. Akşam eve geldiğinde ilk yaptığın şey ne?
3. Peki, çalışma masan şu an ne durumda?
4. Diyelim ki bir akşam misafir gelecek, kaç gün önceden haberin olmalı?
5. Söyle bakalım, gardırobun ne kadar düzenli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ev temizliği senin için ne ifade ediyor!
7. Şu anda evinin en dağınık alanı neresi?
8. Son olarak, ne sıklıkla temizlik yapıyorsun?
Kafan da en az evin kadar düzenli!
Kafan biraz dağınık ama toparlanabilir!
Senin kafan bayağı dağınık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın