Sen Taksideki Hangi Tipsin?
Kimileri taksiye çok alışıktır, onun evi gibi olmuştur adeta. Kimisi ise çok nadir biner, ne yapacağını şaşırır. Kimisi çok konuşkandır hiç susmaz, kimisi de inene kadar kafasını telefondan kaldırmaz!
Peki sen bunlardan hangisisin?
Hazırsan testi çöz ve hep birlikte öğrenelim...
1. Önce cinsiyetini öğrenelim!
2. Eveeet. Taksiye binme sıklığını öğrenerek başlayalım!
3. Peki taksiye bindiğinde sessizliği bozan genelde kim olur?
4. Takside ne konuşmayı seversin?
5. Taksideyken ön koltuğa mı binersin yoksa arka koltuğa mı?
6. Taksiden inmeden önce şoföre bahşiş bıraktığın oldu mu hiç?
7. En sık tercih ettiğin ödeme yöntemi hangisi?
8. Son sorudayız! Sence bir taksi yolculuğunu güzelleştiren en önemli detay nedir?
Taksisiz şuradan şuraya gidemeyen tip!
Taksiye binince sessizliği yorgan gibi üstüne çeken tip!
"Abi şu yolu kullanmayalım, burası hep tıkalı." diyen tip!
Yaz sıcağında ya da kış soğuğunda yürümeye üşendiği için taksi çağıran tip!
Bitaksi’de ilk yolculuğun sadece 1 TL.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video