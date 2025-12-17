onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Sen Taksideki Hangi Tipsin?

Sen Taksideki Hangi Tipsin?

bitaksi
bitaksi - Onedio Üyesi
17.12.2025 - 12:01 Son Güncelleme: 17.12.2025 - 13:27

Kimileri taksiye çok alışıktır, onun evi gibi olmuştur adeta. Kimisi ise çok nadir biner, ne yapacağını şaşırır. Kimisi çok konuşkandır hiç susmaz, kimisi de inene kadar kafasını telefondan kaldırmaz! 

Peki sen bunlardan hangisisin?

Hazırsan testi çöz ve hep birlikte öğrenelim...

1. Önce cinsiyetini öğrenelim!

2. Eveeet. Taksiye binme sıklığını öğrenerek başlayalım!

3. Peki taksiye bindiğinde sessizliği bozan genelde kim olur?

4. Takside ne konuşmayı seversin?

5. Taksideyken ön koltuğa mı binersin yoksa arka koltuğa mı?

6. Taksiden inmeden önce şoföre bahşiş bıraktığın oldu mu hiç?

7. En sık tercih ettiğin ödeme yöntemi hangisi?

8. Son sorudayız! Sence bir taksi yolculuğunu güzelleştiren en önemli detay nedir?

Taksisiz şuradan şuraya gidemeyen tip!

Taksisiz şuradan şuraya gidemeyen tip!

Taksiye binmek senin için kahvaltıda çay içmek gibi bir şey. Senin günlük rutininin bir parçası. Keşke taksilerde yaşasam da eve kira vermesem diyorsun hatta 😄 Sen taksisiz bir hayat düşünemiyorsun. Kendi araban olsa bile taksinin rahatlığı seni cezbediyor. Senin gibi taksi tutkunlarına nefis bir haberimiz var 😎

Bitaksi’de ilk yolculuğun sadece 1 TL. Yanlış duymadın; hemen Bitaksi'den bi' taksi çağır 1 TL'ye yolculuğun tadını çıkar!

Hemen indir, kampanyadan faydalan!

* 250 TL'ye kadar.

Taksiye binince sessizliği yorgan gibi üstüne çeken tip!

Taksi senin için bir ulaşım aracı değil, mini bir inziva alanı desek abartmış olmayız! Kulaklığını takıp camdan dışarı bakarken gözlerin değil ama zihnin trafikte kayboluyor. Şoför bir şey sorsa da en kısa cevapla konuyu kapatıyorsun. Sanki beni bugün kimse yormasın modunu aktif hale getiriyorsun taksiye binince. Takside sessizliği sevenler için güzel bir haberimiz var!

Bitaksi’de ilk yolculuğun sadece 1 TL. Yanlış duymadın; hemen Bitaksi'den bi' taksi çağır 1 TL'ye yolculuğun tadını çıkar!

Hemen indir, kampanyadan faydalan!

* 250 TL'ye kadar.

"Abi şu yolu kullanmayalım, burası hep tıkalı." diyen tip!

"Abi şu yolu kullanmayalım, burası hep tıkalı." diyen tip!

Navigasyon, trafik uygulamaları ve kestirme yolların hepsi senden sorulur! Şoför direksiyonda ama gönüllerin kaptanı her zaman sensin. Sık sık taksi kullandığın için yolun her metresini ezbere biliyor gibisin. Yanlış sokağa girince şoförü nazikçe yönlendiriyorsun. Yolları ezbere bilenler ve taksi kullanmayı alışkanlık edenler için güzel bir haberimiz var! 😎

Bitaksi’de ilk yolculuğun sadece 1 TL. Yanlış duymadın; hemen Bitaksi'den bi' taksi çağır 1 TL'ye yolculuğun tadını çıkar!

Hemen indir, kampanyadan faydalan!

* 250 TL'ye kadar.

Yaz sıcağında ya da kış soğuğunda yürümeye üşendiği için taksi çağıran tip!

Yaz sıcağında ya da kış soğuğunda yürümeye üşendiği için taksi çağıran tip!

Günlük harcamalarına dikkat ettiğini biliyoruz ama bazı günler var ki... Özellikle yazın kavuran sıcağında ya da kış soğuğunda yürümeye üşendiğin için kendine bir güzellik yapıyorsun. 'Bugünlük de taksiyle gideyim.' diyorsun ve bitaksi’de klimalı ve konforlu yolculuğun tadını çıkarıyorsun. Sıcak havada taksisiz yapamayanlara güzel bir haberle geldik! 

Bitaksi’de ilk yolculuğun sadece 1 TL. Yanlış duymadın; hemen Bitaksi'den bi' taksi çağır 1 TL'ye yolculuğun tadını çıkar!

Hemen indir, kampanyadan faydalan!

* 250 TL'ye kadar.

Bitaksi’de ilk yolculuğun sadece 1 TL.

Bitaksi’de ilk yolculuğun sadece 1 TL.

Hemen indir, kampanyadan faydalan!

* 250 TL'ye kadar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
bitaksi
bitaksi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark