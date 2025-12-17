Geçmişini Unut, Bu Yolda Artık Ona İhtiyacın Olmayacak
Bu günler yeni dünyanın açılışından önceki karanlığı yaşatıyor bize.
Suskun, bilinmez yoğun karanlık.
Yaptıklarının, elindekilerin değerinin ne olduğunu sorguladığın.
Hayatın sana sunduklarından ziyade senin hayata sunduklarını...
Kendim dediğinin omzundan elini çekip her şeyi yalnız bıraktığın... Ve belki öylece boşlukta süzülüşlerini izlediğin…
Bilmediğimiz evrensel yetişkinliğimize yürüyoruz, tutuklu kaldığımız bilgilerden, deneyimlerden, duygulardan, davranışlardan sıyrılıp bir hiç gibi yürümeye doğru yolumuz.
