Temizle, Arındır, Parla! Günlük Bakım Rutininizi Baştan Yazacak Temiz İçerikli 12 Ürün
Günlük bakım rutininizde cildinizi arındırmak, saçınızı canlandırmak ya da sadece yenilik hissetmek istiyorsanız doğal içerikleri bilimsel yaklaşımla birleştiren TTO bakım ürünleri ile tanışmanın tam zamanı. Cilt sağlığını bütünsel olarak destekleyen pratik, güvenilir ve güçlü bir bakım deneyimi sunan TTO (Tea Tree Oil), adını formüllerinin kalbinde yer alan çay ağacı yağından alıyor. Dermatologlar tarafından da sıkça önerilen bu yağ; arındırıcı, yatıştırıcı ve sebum dengeleyici özellikleriyle özellikle akneli, rozalı ve egzamalı ciltlerde etkili bir destek sunuyor.
Formüllerde kullanılan bir diğer içerik olan Jeo Termal Su ise mineral zenginliği sayesinde cilt bariyerini güçlendiriyor, cilde daha canlı ve dengeli bir görünüm kazandırıyor.
TTO’nun temiz içerikli, bu güçlü formülleri; günlük bakımınızı bir üst seviyeye taşırken, Demodex ve benzeri akarların cilt üzerindeki olası etkilerine karşı da destekleyici bir bakım rutini oluşturuyor.
Arındırıcı jellerden dengeleyici kremlere, rahatlatıcı maskelerden güneş korumasına kadar TTO ürünlerinin tamamı; cildin daha ferah, daha dengeli ve daha bakımlı hissetmesi için özenle geliştirilmiş.
Hazırsanız, bakım rutininize etkili bir dokunuş katacak ve yeni başlayanların bile kolayca uygulayabileceği bu ürünleri gelin birlikte keşfedelim.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
1. Arındırıcı, Yatıştırıcı ve Nem Dengeleyici Etkisiyle Öne Çıkan: TTO Yüz Temizleme Jeli
2. Canlılık, Ferahlık ve Nem Desteği Sağlayan: TTO-X Yüz Temizleme Köpüğü
3. İnce Çizgi, Matlık ve Elastikiyet Kaybı Yaşayanlar: TTO Clinic Mix Gençlik Serumu
4. Hassas Saç Derisi, Kuru Saçlar, Kepek Problemi Yaşayanlar ve Akneye Yatkın Ciltler: TTO BLACK Saç & Vücut Şampuanı
5. Akne, Yağlanma, Leke Sorunu Yaşayanlar: TTO Dermodicos Plus Cilt Bakım Kremi
6. Yağlı, Akneli, Hassas ve Demodeks Kaynaklı Sorunlar Yaşayan Ciltlere: TTO Yüz Temizleme Köpüğü
7. Hassas, Bariyeri Zayıf, Kuruluk Yaşayan Ciltler: TTO Clinic Postbiyotik Yüz Kremi
8. TTO Güneş Koruyucu Stick SPF 50
9. Ton Eşitleyici, Nemlendirici ve Aydınlatıcı Etki: TTO Clinic Leke Karşıtı Serum
10. TTO Soft Göz Çevresi Temizleme Köpüğü
11. Pratik ve Etkili Temizlik Arayanlara: TTO Makyaj Temizleme Mendili
12. Aydınlatıcı, Nemlendirici ve Gençleştirici Göz Çevresi Bakımı: TTO Clinic Peptitli Göz Çevresi Kremi
