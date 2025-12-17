onedio
Temizle, Arındır, Parla! Günlük Bakım Rutininizi Baştan Yazacak Temiz İçerikli 12 Ürün

etiket Temizle, Arındır, Parla! Günlük Bakım Rutininizi Baştan Yazacak Temiz İçerikli 12 Ürün

17.12.2025 - 12:02

Günlük bakım rutininizde cildinizi arındırmak, saçınızı canlandırmak ya da sadece yenilik hissetmek istiyorsanız doğal içerikleri bilimsel yaklaşımla birleştiren TTO bakım ürünleri ile tanışmanın tam zamanı. Cilt sağlığını bütünsel olarak destekleyen pratik, güvenilir ve güçlü bir bakım deneyimi sunan TTO (Tea Tree Oil), adını formüllerinin kalbinde yer alan çay ağacı yağından alıyor. Dermatologlar tarafından da sıkça önerilen bu yağ; arındırıcı, yatıştırıcı ve sebum dengeleyici özellikleriyle özellikle akneli, rozalı ve egzamalı ciltlerde etkili bir destek sunuyor. 

Formüllerde kullanılan bir diğer içerik olan Jeo Termal Su ise mineral zenginliği sayesinde cilt bariyerini güçlendiriyor, cilde daha canlı ve dengeli bir görünüm kazandırıyor.

TTO’nun temiz içerikli, bu güçlü formülleri; günlük bakımınızı bir üst seviyeye taşırken, Demodex ve benzeri akarların cilt üzerindeki olası etkilerine karşı da destekleyici bir bakım rutini oluşturuyor.

Arındırıcı jellerden dengeleyici kremlere, rahatlatıcı maskelerden güneş korumasına kadar TTO ürünlerinin tamamı; cildin daha ferah, daha dengeli ve daha bakımlı hissetmesi için özenle geliştirilmiş.

Hazırsanız, bakım rutininize etkili bir dokunuş katacak ve yeni başlayanların bile kolayca uygulayabileceği bu ürünleri gelin birlikte keşfedelim.

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

1. Arındırıcı, Yatıştırıcı ve Nem Dengeleyici Etkisiyle Öne Çıkan: TTO Yüz Temizleme Jeli

Akneli, hassas, yağlı ve roza eğilimli ciltlerin hoşuna gidecek yatıştırıcı ve tazeleyici özelliğiyle TTO Yüz Temizleme Jeli, tüm cilt tipleri için uygun parfümsüz bir formüle sahip. 

Çay ağacı yağı, yabani iğde yağı, sarı kantaron, aloe vera, papatya özü, hyaluronik asit ve E vitamini gibi güçlü içerikleriyle cildin doğal nem dengesini koruyarak, derinlemesine temizlik sağlıyor.

Özellikle antidemodeks tedavisi görenler için hazırlanmış TTO Yüz Temizleme Jeli, ilk 15 günde oluşabilecek kuruluk ve hassasiyet için TTO Nemlendirici Losyon’la desteklenmesi öneriliyor. 

Linki burada.

2. Canlılık, Ferahlık ve Nem Desteği Sağlayan: TTO-X Yüz Temizleme Köpüğü

Yağlı, karma ve akneye yatkın ciltler için hazırlanan TTO-X Yüz Temizleme Köpüğü, Niacinamide & Glutathione destekli krem formülü ile hem cildi nazikçe temizliyor hem de fazla sebumu dengeleyerek daha pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.

Hyaluronik asit içeriğiyle de cildinizin doğal nemlendirme kapasitesini artırarak gün boyu taze ve canlı bir görünüm kazanmasını ihmal etmiyor.

Tüm cilt tipleriyle uyumlu yapısı sayesinde deneyimlemek isteyen herkes rahatlıkla kullanabilir.

Pratik tüp ambalajı, 200 ml boyutuyla da sık sık yenileme derdini ortadan kaldırıyor. Ayrıca yerli üretim oluşu hem güven veriyor hem de kalite kontrol süreçlerinden gönül rahatlığıyla geçmesini sağlıyor.

Kısacası hem temizleyen hem dengeleyen oldukça pratik bir temizleme köpüğü diyebiliriz.

Linki burada.

3. İnce Çizgi, Matlık ve Elastikiyet Kaybı Yaşayanlar: TTO Clinic Mix Gençlik Serumu

TTO Clinic Mix Cilt Bakım Serumu; Retinol, Kolajen, Hyaluronik asit, Centella Asiatica ve Çay Ağacı yağıyla zenginleştirilmiş özel bir gençleştirme formülüyle öne çıkıyor. Cildinizin nem dengesini yoğun şekilde desteklerken gözenekleri sıkılaştırmaya, cilt tonunuzu ve dokusunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Düzenli kullanımda cilde daha canlı, pürüzsüz ve toparlanmış bir görünüm kazandırıyor.

Kullanımı da oldukça pratik! Sabah ve akşam temiz cilde birkaç damla uygulayıp hafifçe masaj yapmanız yeterli.

Retinol içerdiği için uygulama sonrası güneş kremi kullanmayı unutmayın!

Linki burada.

4. Hassas Saç Derisi, Kuru Saçlar, Kepek Problemi Yaşayanlar ve Akneye Yatkın Ciltler: TTO BLACK Saç & Vücut Şampuanı

Çok yönlü kullanım seçeneği ve doğal yağlarla zenginleştirilmiş bakım sunan TTO BLACK Saç & Vücut Şampuanı; özellikle yağlı saç ve saç derilerinde kepeklenmeye karşı uygulanabilirken, vücut kullanımında da akneye yatkın ciltler için destekleyici bir temizlik sağlıyor.

Saçları ve saç köklerini güçlendirerek dökülmelerin önlenmesine yardımcı olurken, saçların daha yumuşak, canlı ve parlak görünmesine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda cildi nazikçe arındıran yapısıyla, sırt ve göğüs bölgesinde görülebilen aknelerin oluşumunu azaltmaya yönelik bakım rutininin bir parçası olarak da tercih edebilirsiniz. 

 TTO BLACK Saç & Vücut Şampuanı bir üründen alabileceğiniz maksimum verimi sunuyor.

Linki burada.

5. Akne, Yağlanma, Leke Sorunu Yaşayanlar: TTO Dermodicos Plus Cilt Bakım Kremi

Akne, yağlanma veya inatçı lekelerle uğraşıyorsanız bu Azelaik Asit & Çay Ağacı yağı kombinasyonu tam size göre! %20 Azelaik Asit içeren formülü cildinizi yenileyip arındırırken, E vitaminiyle de doğal nem dengesini koruyarak cildinizi besliyor. Parfümsüz yapısıyla hassas ciltlerde güvenle kullanılabiliyor.

Gece boyunca cildinize sakinleştirici, lekeleri hedefleyen bir bakım yapan, daha temiz, daha dengeli ve daha huzurlu bir cilde kavuşmanızı sağlayan TTO Dermodicos Plus Cilt Bakım Kremi, favoriniz olmaya aday!

Linki burada.

6. Yağlı, Akneli, Hassas ve Demodeks Kaynaklı Sorunlar Yaşayan Ciltlere: TTO Yüz Temizleme Köpüğü

 TTO Yüz Temizleme Köpüğü, Çay ağacı yağı ve zengin bitkisel içerikleriyle demodeks gibi akarların yol açtığı cilt problemlerine karşı hem temizleyici hem dengeleyici bir etki sunuyor. 

Cildi kurutmayan pH 5.5 yapısıyla, kir, yağ ve makyaj kalıntılarını tertemiz arındırırken bir yandan da bakım yapıyor. İçindeki sarı kantaron, yabani iğde, lavanta, shea, hindistan cevizi yağları, E vitamini ve hyaluronik asit sayesinde cilt hem temizleniyor hem de mis gibi nemini koruyor.

Yağlı, akneye meyilli ya da hassas bir cildiniz varsa  bu köpük tam “Benim için yapılmış!'' diyeceksiniz.

Linki burada.

7. Hassas, Bariyeri Zayıf, Kuruluk Yaşayan Ciltler: TTO Clinic Postbiyotik Yüz Kremi

TTO Clinic Postbiyotik Yüz Kremi, cildi sakinleştiren, nemlendiren ve toparlayan çok yönlü bir bakım kremi. İçeriğindeki postbiyotikler cildin dengesini korurken; çay ağacı yağı arındırıyor, yabani iğde yağı ve glutatyon canlılık katıyor. Hyaluronik asitle yoğun nem veriyor, niacinamide ile tonu eşitleyip cildi daha pürüzsüz gösteriyor.

Yani hem temiz içerikli olsun, hem cildimi toparlasın diyorsanız, günlük rutinde sürekli elinizin gittiği ürünlerden biri olmaya aday. 

Linki burada.

8. TTO Güneş Koruyucu Stick SPF 50

SPF 50+ ile güneşin UVA/UVB ışınlarına karşı koruyan, çay ağacı yağıyla da cildi sakinleştiren TTO Güneş Koruyucu Stick, hepimizin güneş kreminden beklediği renksiz yapısı ile ciltte beyazlık bırakmadan doğal bir görünüm sağlıyor.

Hızlı emilen krem formu hem pratik hem de hassas ciltleri bile rahatlatacak kadar nazik. Nemlendiriyor, besliyor, genç görünümü korumaya destek oluyor. Üstelik 20 ml’lik minik boyuyla gittiğiniz her yerde sizinle!

Linki burada.

9. Ton Eşitleyici, Nemlendirici ve Aydınlatıcı Etki: TTO Clinic Leke Karşıtı Serum

Arbutin içeren formülüyle, cildi aydınlatmaya ve renk eşitsizliklerini hafifletmeye yardımcı olan TTO Clinic Leke Karşıtı Serum, tüm cilt tiplerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. 

Lekeleri hedefleyen ve cilde aydınlık veren bir serum arıyorsanız TTO Clinic Leke Karşıtı Serum, favoriniz olacak! 

 SPF koruması olmadığı için güneş kreminizi sürmeyi unutmayın!

Linki burada.

10. TTO Soft Göz Çevresi Temizleme Köpüğü

TTO Soft Göz Çevresi Temizleme Köpüğü, içeriğinde bulunan Çay Ağacı Yağı, Yabani İğde Yağı ve E Vitamini ile cildi nazikçe temizlerken aynı zamanda nemlendirici ve koruyucu etki sunuyor.

Özel aplikatör başlığı sayesinde göz çevresi temizliğini zahmetsiz hale getiriyor. Antioksidan içeriğiyle de dış etkenlere karşı cildi desteklerken, göz çevresinde ferah ve rahat bir his bırakıyor. 

Günün sonunda kalan makyaj kalıntıları ve biriken kirleri nazikçe arındırmak için de tam anlamıyla biçilmiş kaftan.

Linki burada.

11. Pratik ve Etkili Temizlik Arayanlara: TTO Makyaj Temizleme Mendili

Çay ağacı yağı içeren TTO Makyaj Temizleme Mendili, yorucu bir günün ardından sizi üşengeçlikten kurtararak makyajınızı nazikçe temizler. Üstelik makyajınızı temizlerken nemlendirici yapısı sayesinde aynı anda bakım da yapıyor. 

Yani hem pratik hem hızlı hem de cildine iyi davranan bir rutin. Hassas, yağlı ve akneye meyilli ciltlerin favorisi olacak!

Linki burada.

12. Aydınlatıcı, Nemlendirici ve Gençleştirici Göz Çevresi Bakımı: TTO Clinic Peptitli Göz Çevresi Kremi

Peptit, Glutatyon, Kolajen, Hyaluronik asit, Arbutin, Niacinamide ve Çay Ağacı yağı gibi güçlü ve zengin içeriğiyle göz çevrenizi genç ve canlı tutmaya yardımcı olan TTO Clinic Peptitli Göz Çevresi Kremi, cilt tarafından kolayca emilen hafif bir formüle sahip.

Göz çevresindeki kırışıklık görünümü ve ince çizgilerin görünümünü

azaltırken, cildinizin ihtiyacı olan nemlendirmeyi ve aydınlatmayı da sağlıyor.

Linki burada.

