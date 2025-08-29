onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
12 Dev Adam'da Şehmuz Hazer'den Letonya Maçından Sonra Çekya'da da Poster

12 Dev Adam'da Şehmuz Hazer'den Letonya Maçından Sonra Çekya'da da Poster

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2025 - 17:21

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te yoluna emin adımlarla ilerliyor. Turnuvanın ilk maçında Letonya'yı 93-73 yenen milliler, ikinci maçta da Çekya'yı 92-78 yendi. 

Alperen Şengün, Cedi Osman ve Kenan Sipahi'nin skor yükünü sırtlandığı maçta Şehmuz Hazer de aldığı süreyi en iyi değerlendirenlerden oldu. Şehmuz, kritik anlardaki top çalmaları ve smaçlarıyla milli takımı yukarıya taşıyan isimlerden oldu.

Letonya maçındaki posterinin etkisi daha geçmemişti ki bu maçta da bir kez daha kendini hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

12 Dev Adam, ikinci maçında Çekya'yı 92-78 yendi.

12 Dev Adam, ikinci maçında Çekya'yı 92-78 yendi.

Maçta Alperen Şengün 23 sayı 12 ribaund 9 asistle oynayarak maça damga vurdu. Cedi ve Ercan Osmani'nin skor yükünde katkı verdiği maçta Şehmuz'un 4 sayı da kritik anlarda geldi.

Poster koleksiyoneri Şehmuz Hazer, Letonya maçından sonra bir kez daha sahne aldı.

Poster koleksiyoneri Şehmuz Hazer, Letonya maçından sonra bir kez daha sahne aldı.

Letonya karşısında Porzingis'in üzerinden smaç vuran Şehmuz Hazer, Avrupa basketbolunun o gün en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Bugün ise Çekya maçında koleksiyonuna bir poster daha ekledi.

İlk olarak Porzingis posteri:

Ve Çekya maçında yaptığı ikinci poster:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın