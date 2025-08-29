12 Dev Adam'da Şehmuz Hazer'den Letonya Maçından Sonra Çekya'da da Poster
12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te yoluna emin adımlarla ilerliyor. Turnuvanın ilk maçında Letonya'yı 93-73 yenen milliler, ikinci maçta da Çekya'yı 92-78 yendi.
Alperen Şengün, Cedi Osman ve Kenan Sipahi'nin skor yükünü sırtlandığı maçta Şehmuz Hazer de aldığı süreyi en iyi değerlendirenlerden oldu. Şehmuz, kritik anlardaki top çalmaları ve smaçlarıyla milli takımı yukarıya taşıyan isimlerden oldu.
Letonya maçındaki posterinin etkisi daha geçmemişti ki bu maçta da bir kez daha kendini hatırlattı.
Poster koleksiyoneri Şehmuz Hazer, Letonya maçından sonra bir kez daha sahne aldı.
İlk olarak Porzingis posteri:
Ve Çekya maçında yaptığı ikinci poster:
