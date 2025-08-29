onedio
İlk Kez Gruplara Kalan Kairat Almaty'nin Futbolcuları Real Madrid'le Eşleştikleri İçin Çok Mutlu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2025 - 19:21

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek bir peri masalından bahsedilecekse şüphesiz Kairat Almaty bu listenin ilk başına yazılabilir. Gruplara kalan Kazak ekibinde futbolcular kura çekimini birlikte izledi. Real Madrid'le eşleştiklerini gören futbolcular büyük sevinç yaşarken bazı futbolcuların şaşkınlıkları gözlerinden okunuyordu.

Kairat Almaty büyük bir başarı gösterdi ve Şampiyonlar Ligi'nde son aşamaya kendini taşıdı.

Yeni formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde son aşamaya Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava ve Celtic'i eleyerek gelen Kairat Almaty'de futbolcular kura çekimini birlikte izledi. 

Real Madrid, Olympiakos, Arsenal, Inter, PAFOS, Sporting, Kopenhag ve Club Brugge ile oynayacak olan Kairat Almaty'de Real Madrid'le eşleşmenin sevinci yaşanıyor. 

Kura çekimindeki o anlar kameralara yansırken, bazı futbolcuların şaşkınlığı ile sevinci bir arada görüldü.

Kura çekimindeki sevinç anları kameraya böyle yansıdı:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
