İlk Kez Gruplara Kalan Kairat Almaty'nin Futbolcuları Real Madrid'le Eşleştikleri İçin Çok Mutlu
Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek bir peri masalından bahsedilecekse şüphesiz Kairat Almaty bu listenin ilk başına yazılabilir. Gruplara kalan Kazak ekibinde futbolcular kura çekimini birlikte izledi. Real Madrid'le eşleştiklerini gören futbolcular büyük sevinç yaşarken bazı futbolcuların şaşkınlıkları gözlerinden okunuyordu.
Kairat Almaty büyük bir başarı gösterdi ve Şampiyonlar Ligi'nde son aşamaya kendini taşıdı.
Kura çekimindeki sevinç anları kameraya böyle yansıdı:
