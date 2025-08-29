İlk Kez Gruplara Kalan Kairat Almaty'nin Futbolcuları Real Madrid'le Eşleştikleri İçin Çok Mutlu

Yeni formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde son aşamaya Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava ve Celtic'i eleyerek gelen Kairat Almaty'de futbolcular kura çekimini birlikte izledi.

Real Madrid, Olympiakos, Arsenal, Inter, PAFOS, Sporting, Kopenhag ve Club Brugge ile oynayacak olan Kairat Almaty'de Real Madrid'le eşleşmenin sevinci yaşanıyor.

Kura çekimindeki o anlar kameralara yansırken, bazı futbolcuların şaşkınlığı ile sevinci bir arada görüldü.