Ergin Ataman'ın Alperen Şengün İddiası Gündem Oldu: "Alperen'i Bana Verin Rockets'ı Yeneriz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2025 - 20:48

Milli takımımız EuroBasket 2025'in ilk iki maçında fırtına gibi esti. Cedi, Kenan ve Alperen'in damga vurduğu maçlarda ikide iki yaparak yolumuza devam ediyoruz. Alperen Şengün'ün bugün Çekya karşısındaki 23 sayı 12 ribaund ve 9 asistlik performansı güne damgasını vurdu. 

Maçtan sonra Ergin Ataman'a da tabi ki Alperen soruldu. Ataman da Alperen'e olan güvenini iddialı bir sözle açıkladı. 

Kaynak 1

Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alperen Şengün milli takımı sırtlamaya devam ediyor.

Alperen Şengün milli takımı sırtlamaya devam ediyor.

Houston ile All Star sevinci yaşayan Alperen, milli takıma da damga vurmaya devam ediyor. 

Bugünkü 23 sayı 12 ribaund ve 9 asistlik performansla Çekya'yı yenen milli takımın en önemli parçası oldu. 

Maçtan sonra Ergin Ataman'a da Alperen'in performansı soruldu. Daha önce birçok kez bir NBA takımını yenme iddiası olan Ataman net konuştu. Ataman, Alperen'i Panathinaikos'a verin Houston Rockets'ı yeneriz' dedi.

Ergin Ataman'ın cevabını buradan izleyebilirsiniz:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
