Ergin Ataman'ın Alperen Şengün İddiası Gündem Oldu: "Alperen'i Bana Verin Rockets'ı Yeneriz"
Milli takımımız EuroBasket 2025'in ilk iki maçında fırtına gibi esti. Cedi, Kenan ve Alperen'in damga vurduğu maçlarda ikide iki yaparak yolumuza devam ediyoruz. Alperen Şengün'ün bugün Çekya karşısındaki 23 sayı 12 ribaund ve 9 asistlik performansı güne damgasını vurdu.
Maçtan sonra Ergin Ataman'a da tabi ki Alperen soruldu. Ataman da Alperen'e olan güvenini iddialı bir sözle açıkladı.
Alperen Şengün milli takımı sırtlamaya devam ediyor.
Ergin Ataman'ın cevabını buradan izleyebilirsiniz:
