Ergin Ataman'ın Alperen Şengün İddiası Gündem Oldu: "Alperen'i Bana Verin Rockets'ı Yeneriz"

Houston ile All Star sevinci yaşayan Alperen, milli takıma da damga vurmaya devam ediyor.

Bugünkü 23 sayı 12 ribaund ve 9 asistlik performansla Çekya'yı yenen milli takımın en önemli parçası oldu.

Maçtan sonra Ergin Ataman'a da Alperen'in performansı soruldu. Daha önce birçok kez bir NBA takımını yenme iddiası olan Ataman net konuştu. Ataman, Alperen'i Panathinaikos'a verin Houston Rockets'ı yeneriz' dedi.