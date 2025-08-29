onedio
Türk Futbolunda Son 24 Saatte Yaşananlar Baş Döndürdü

Türk Futbolunda Son 24 Saatte Yaşananlar Baş Döndürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2025 - 22:30

Dün gece 20.00'de başlayan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları biter bitmez Türkiye başka bir gündeme esir oldu. Teknik direktör değişimleri, tazminat görüşmeleri, yeni adaylar, transferler, kura çekimi derken inanılmaz bir 24 saati yaşadık. 

Gündemin yoğunluğunu özetlemek gerekirse Fenerbahçe ve Samsunspor'un kura çekimi X'te 15 dakika konuşuldu geçildi. 

Gelin hep birlikte neler yaşamışız hatırlayalım...

Elendik!

Elendik!

Avrupa'da 20.00 seansında üç takımla yola çıktık. 22.00 olduğunda üç takımımız da liglerinde elenmişti. 

Beşiktaş, Lausanne'a; Başakşehir, Craiova'ya; Samsunspor da Panathinaikos'a elendi. 

Samsunspor, Avrupa Ligi'nden elendiği için bir alt lig Konferans Ligi'ne düştü. İki takımımız ise Avrupa'dan tamamen elendi.

Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Uzun zamandır camiadan gelen baskılara daha fazla direnemeyen Serdal Adalı, Norveçli teknik adamla maç sonu yaptığı görüşme sonucunda yolların ayrılmasına karar verdi. 

Beşiktaş'ta bir 'yabancı hoca' defteri daha kapandı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaştı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaştı.

Serdal Adalı'nın gönlünden geçen 'en iyi Sergen'le çalışırım ben' dediği Sergen Yalçın ile mutlu sona ulaşıldı. Sergen Yalçın henüz resmi olmasa da Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.

Mourinho ile yollar ayrıldı.

Mourinho ile yollar ayrıldı.

Benfica'ya elenmek, Göztepe beraberliği ya da basın toplantısı açıklamaları... Ya da hepsinin toplamı... Ali Koç ve yönetim kurulu Jose Mourinho ile tazminatını ödeyerek yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'de ilk adaylar da belli oldu.

Fenerbahçe'de ilk adaylar da belli oldu.

Fenerbahçe, yerli ve en önemlisi camiadan birileri diye yazılan reçetede Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve İsmail Kartal'ı gündemine aldı ve şu saatlerde İsmail Kartal'ın olması an meselesi gibi duruyor.

Yılan hikayesine dönen transfer nihayete erdi.

Yılan hikayesine dönen transfer nihayete erdi.

Benfica, 22.5+2.5 milyon Euro karşılığında Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Arada bir Şampiyonlar Ligi geliri feda edildi bir de yaklaşık bir buçuk aylık zaman!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi için kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şöyle oldu: 

Aston Villa

Dinamo Zagreb (D)

Ferencvaros

Viktoria Plzen (D)

Nice

FCSB (D)

Stuttgart

Brann (D)

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Samsunspor kura çekimine 5. torbadan katılırken lig aşamasında karşılaşacağı 6 rakibi de belli oldu.

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

Legia Varşova (Deplasman)

Dinamo Kiev (İç saha)

Mainz (Deplasman)

AEK (İç saha)

Breidablik (Deplasman)

Hamrun (İç saha)

Wilfried Singo ilk antrenmanına çıktı.

Wilfried Singo ilk antrenmanına çıktı.

Büyük bir bonservis bedeli ile Galatasaray'a transfer olan Singo'nun takımla birlikte yaptığı ilk antrenmanın haber değeri bile olmadı.

Kongre tarihi duyuruldu.

Kongre tarihi duyuruldu.

Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 13-14 Eylül tarihlerinde, çoğunluk sağlanamadığı durumda ise 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı.

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör için isimler dolaşmaya başlarken, başkan adaylarından Sadettin Saran da bir metin yayınlayarak teknik direktör adayını açıkladı.

Seçime günler kala yaşanan hoca değişimi sonrası Sadettin Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceiçao olduğunu söyledi.

Aday kadro açıklandı.

Aday kadro açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Süper Lig'e dönmesi beklenen genç yıldız Hollanda'da kaldı.

Süper Lig'e dönmesi beklenen genç yıldız Hollanda'da kaldı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda'da kalarak NEC Nijmegen'e imza attı.

TFF, sezona Mehmet Ali Yılmaz'ın adını verdi.

TFF, sezona Mehmet Ali Yılmaz'ın adını verdi.

TFF, kalan haftaların '2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu' olarak oynatılmasına karar verildiğini açıkladı. Eski Trabzonspor başkanı Yılmaz, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
