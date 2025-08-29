Türk Futbolunda Son 24 Saatte Yaşananlar Baş Döndürdü
Dün gece 20.00'de başlayan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları biter bitmez Türkiye başka bir gündeme esir oldu. Teknik direktör değişimleri, tazminat görüşmeleri, yeni adaylar, transferler, kura çekimi derken inanılmaz bir 24 saati yaşadık.
Gündemin yoğunluğunu özetlemek gerekirse Fenerbahçe ve Samsunspor'un kura çekimi X'te 15 dakika konuşuldu geçildi.
Gelin hep birlikte neler yaşamışız hatırlayalım...
Elendik!
Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaştı.
Mourinho ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'de ilk adaylar da belli oldu.
Yılan hikayesine dönen transfer nihayete erdi.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu.
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Wilfried Singo ilk antrenmanına çıktı.
Kongre tarihi duyuruldu.
Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı.
Aday kadro açıklandı.
Süper Lig'e dönmesi beklenen genç yıldız Hollanda'da kaldı.
TFF, sezona Mehmet Ali Yılmaz'ın adını verdi.
