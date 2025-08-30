onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Galatasaray’ın 5 Gün Kozu: Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nu Avrupa Kadrosuna Dahil Edebilecek mi?

Galatasaray’ın 5 Gün Kozu: Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nu Avrupa Kadrosuna Dahil Edebilecek mi?

Kerem Aktürkoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.08.2025 - 09:37

Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica’dan transfer etmeyi başardı. Yaklaşık 25 milyon euro tutan bir operasyonla Kerem’i kadrosuna katan Fenerbahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Burhan Can Terzi, Galatasaray’ın Kerem’i Benfica’ya satarken “öncelikli alım hakkı” sözleşmesi imzaladığını ve Benfica’nın Fenerbahçe’den gelen transfer teklifini Galatasaray’a önermesi gerektiğini söyledi. İddiaya göre Galatasaray bu önermeye 5 gün boyunca cevap vermeme hakkına sahip. Eğer Galatasaray öneriyi bekletirse Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Avrupa Ligi’nde oynatamayacak.

Gazeteci İbrahim Seten de iddiaları Galatasaray yönetimine sorduğunu ve yönetimin, “Bu kararı Okan Buruk ve futbol şubesi verir.” dediğini yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Transfer döneminin en ilginç transferlerinden biri dün gerçekleşti.

Transfer döneminin en ilginç transferlerinden biri dün gerçekleşti.

Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada gol atarak Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nin dışında bırakan Kerem Aktürkoğlu Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi oldu.

Benfica, Fenerbahçe’nin 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus bonservis bedeli ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Benfica’nın açıklamasında, Galatasaray’a öncelikli satış hakkı nedeniyle bilgi verildiği de duyuruldu.

Gazeteci Burhan Can Terzi, Galatasaray’ın öncelikli alım hakkı nedeniyle elinde 5 günlük koz olduğunu iddia etti.

Gazeteci Burhan Can Terzi, Galatasaray’ın öncelikli alım hakkı nedeniyle elinde 5 günlük koz olduğunu iddia etti.
twitter.com

'İPLER GALATASARAY'IN ELİNDE!

Galatasaray'ın Kerem için Benfica'ya yaptığı satış anlaşmasında 'FRoR' maddesi bulunuyordu.

“First Right of Refusal (FRoR)” yani “öncelikli alım hakkı” kavramı nedir?

Bir sözleşmede taraflardan birine tanınan özel bir öncelik hakkıdır.

Hak sahibi taraf ilk teklif yapma ya da teklifi eşitleme hakkına sahiptir.

Kulübün sözleşmeli oyuncusunu başka bir klübe satmak istediğini varsayalım.

Alınan teklifin ardından bu teklifi öncelikle FRoR hakkına sahip kişiye sunmak zorundadır.

Yani Benfica da Fenerbahçe'nin bugün Kerem için yaptığı teklifin aynısını Galatasaray'a sundu.

OLASILIKLAR

1- Galatasaray, bugün Benfica'ya cevap verirse-verdiyse Kerem rahatça, sorunsuz Fenerbahçe'ye gider.

2- Galatasaray'ın 5 günlük cevap hakkı var. Galatasaray bu cevap hakkını son güne kadar saklı tutarsa Fenerbahçe, Kerem'i Avrupa listesine yazamayacak.

3- Benfica, Galatasaray ile arasındaki sözleşmedeki bu maddeyi uygulamazsa Galatasaray'a önemli bir tazminat ödemek zorunda kalacak.'

Gazeteci İbrahim Seten de konu ile ilgili Galatasaray yönetimi ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

Gazeteci İbrahim Seten de konu ile ilgili Galatasaray yönetimi ile yaptığı görüşmeyi yazdı.
twitter.com

'Galatasaray yönetimine sordum:

'Sahiden 5 günlük hakkı son ana dek kullanıp, Kerem’in Avrupa listesine yazılmasını engellemeyi düşünür müsünüz?”

Cevap:

'Buna kararı Okan Buruk ve futbol şubesi verir..'

Burum ciddi beyler..'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın