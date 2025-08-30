Galatasaray’ın 5 Gün Kozu: Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nu Avrupa Kadrosuna Dahil Edebilecek mi?
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica’dan transfer etmeyi başardı. Yaklaşık 25 milyon euro tutan bir operasyonla Kerem’i kadrosuna katan Fenerbahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Burhan Can Terzi, Galatasaray’ın Kerem’i Benfica’ya satarken “öncelikli alım hakkı” sözleşmesi imzaladığını ve Benfica’nın Fenerbahçe’den gelen transfer teklifini Galatasaray’a önermesi gerektiğini söyledi. İddiaya göre Galatasaray bu önermeye 5 gün boyunca cevap vermeme hakkına sahip. Eğer Galatasaray öneriyi bekletirse Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Avrupa Ligi’nde oynatamayacak.
Gazeteci İbrahim Seten de iddiaları Galatasaray yönetimine sorduğunu ve yönetimin, “Bu kararı Okan Buruk ve futbol şubesi verir.” dediğini yazdı.
Transfer döneminin en ilginç transferlerinden biri dün gerçekleşti.
Gazeteci Burhan Can Terzi, Galatasaray’ın öncelikli alım hakkı nedeniyle elinde 5 günlük koz olduğunu iddia etti.
Gazeteci İbrahim Seten de konu ile ilgili Galatasaray yönetimi ile yaptığı görüşmeyi yazdı.
