onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim'i de Sildi! Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den Olay Paylaşım

Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim'i de Sildi! Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den Olay Paylaşım

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.08.2025 - 17:14

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu. Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı. Aktürkoğlu’na sarı-kırmızılılardan tepki yağarken eski Galatasaraylı, Fatih Terim ile olan karesini de sildi. Fatih Terim’in kızı Merve Terim olay yaratacak bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim ile fotoğrafını sildi.

Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim ile fotoğrafını sildi.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye 22.5 milyon euro+2.5 milyon euro bonservisle geçti. Bir zamanlar Galatasaray’da forma giyen Aktürkoğlu, transferinin Benfica tarafından duyurulmasının ardından Galatasaraylı tüm karelerini sildi. Aktürkoğlu, “Hocam” dediği Fatih Terim ile olan bu karesini de sosyal medya hesabından sildi. 

Aktürkoğlu fotoğrafı “Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam” sözleriyle paylaşmıştı.

Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den olay yaratacak paylaşım.

Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den olay yaratacak paylaşım.

Galatasaray taraftarı Kerem Aktürkoğlu’nun hamlelerine tepki gösterirken Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den olay paylaşım geldi. 

Aktürkoğlu, 2022 yılında Fatih Terim’e sarıldığı anları şu sözlerle paylaşmıştı:

“Siz bana harika hoca oldunuz. umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilecek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli ailenize bundan sonra rabbimden mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum.”

Bu gönderiyi Instagram hesabından paylaşan Merve Terim, Aktürkoğlu’nun Fatih Terim ile fotoğrafını kaldırmasına tepki gösterdi. Merve Terim, Aktürkoğlu’nu etiketleyerek “Bu gözden kaçmış olabilir mi?” sorusunu yöneltti.

Merve Terim bu paylaşıma Barış Manço’nun ‘Eğri Eğri Doğru Doğru’ şarkısını ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
15
10
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın