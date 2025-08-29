Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim'i de Sildi! Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den Olay Paylaşım

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye 22.5 milyon euro+2.5 milyon euro bonservisle geçti. Bir zamanlar Galatasaray’da forma giyen Aktürkoğlu, transferinin Benfica tarafından duyurulmasının ardından Galatasaraylı tüm karelerini sildi. Aktürkoğlu, “Hocam” dediği Fatih Terim ile olan bu karesini de sosyal medya hesabından sildi.

Aktürkoğlu fotoğrafı “Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam” sözleriyle paylaşmıştı.