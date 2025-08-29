Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim'i de Sildi! Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den Olay Paylaşım
Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu. Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı. Aktürkoğlu’na sarı-kırmızılılardan tepki yağarken eski Galatasaraylı, Fatih Terim ile olan karesini de sildi. Fatih Terim’in kızı Merve Terim olay yaratacak bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim ile fotoğrafını sildi.
Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den olay yaratacak paylaşım.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
