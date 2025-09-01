Afganistan’da Büyük Deprem: 620’den Fazla Kişi Öldü, 1500’den Fazla Yaralı Var
Kunar, Afganistan'ın doğusunda yer alan dağlık bir vilayet. Pakistan sınırı yakınındaki bu bölge, 620'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 1500'den fazla kişinin de yaralandığı 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afganistan Enformasyon Bakanlığı ve geçici hükümet yetkilileri, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti. Uzmanlar, bu depremin son yıllarda ülkeyi vuran en şiddetli sarsıntılardan biri olduğunu ifade ediyor. Bölgede 5,2 büyüklüğünde artçı şoklar da kaydedildi.
Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri!
