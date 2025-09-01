onedio
Afganistan'da Büyük Deprem: 620'den Fazla Kişi Öldü, 1500'den Fazla Yaralı Var

Afganistan’da Büyük Deprem: 620’den Fazla Kişi Öldü, 1500’den Fazla Yaralı Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2025 - 08:19 Son Güncelleme: 01.09.2025 - 09:45

Kunar, Afganistan'ın doğusunda yer alan dağlık bir vilayet. Pakistan sınırı yakınındaki bu bölge, 620'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 1500'den fazla kişinin de yaralandığı 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afganistan Enformasyon Bakanlığı ve geçici hükümet yetkilileri, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti. Uzmanlar, bu depremin son yıllarda ülkeyi vuran en şiddetli sarsıntılardan biri olduğunu ifade ediyor. Bölgede 5,2 büyüklüğünde artçı şoklar da kaydedildi.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar velayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 620'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar velayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 620'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında açıklamada bulundu. Depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirten yetkili, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

Yetkili, depremde ilk belirlemelere göre 620'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 1500'den fazla kişinin de yaralandığını, ölü sayısının yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin olduğunu doğruladı.

Mücahid, 'Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.' ifadesini kullandı. Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.

Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri!

Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri!

Mücahid, 'Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.' ifadesine yer verdi. Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı. Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
