onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adli Kontrolle Serbest Kalmışlardı: Manifest’in Videoları da Engellendi

Adli Kontrolle Serbest Kalmışlardı: Manifest’in Videoları da Engellendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.09.2025 - 10:38

Son dönemin en popüler müzik gruplarından Manifest hakkında İstanbul’da verdikleri konser sonrasında 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma açılmış ve grup üyeleri hakkında adli kontrol ile yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Engelli Web ismli Twitter hesabı, Manifest’in soruşturma açılan konseri ile ilgili paylaşılan görüntülerin de mahkeme kararı ile sosyal medyadan kaldırılığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest isimli müzik grubunun İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu verdiği konser sonrasında savcılık re’sen soruşturma başlatmıştı.

Manifest isimli müzik grubunun İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu verdiği konser sonrasında savcılık re’sen soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamalarıyla açılan soruşturma sonrasında grup üyeleri hakim karşısına çıkmış ve haklarında adli kontrol ile yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

Karar sonrasında gruptan yapılan açıklamada, “6 genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmek” ifadeleri kullanılmıştı.

Manifest’in gündem olan konser görüntüleri de engellendi.

Manifest’in gündem olan konser görüntüleri de engellendi.

Engelli Web isimli X (Twiiter) sosyal medya hesabı, Manifest’in gündem olan ve hakkında soruşturma açılan konserinden paylaşılan görüntülerin “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiğini açıkladı.

Engelli Web'in paylaşımı

Engelli Web'in paylaşımı
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
10
5
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın