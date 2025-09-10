Adli Kontrolle Serbest Kalmışlardı: Manifest’in Videoları da Engellendi

Son dönemin en popüler müzik gruplarından Manifest hakkında İstanbul’da verdikleri konser sonrasında 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma açılmış ve grup üyeleri hakkında adli kontrol ile yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Engelli Web ismli Twitter hesabı, Manifest’in soruşturma açılan konseri ile ilgili paylaşılan görüntülerin de mahkeme kararı ile sosyal medyadan kaldırılığını açıkladı.