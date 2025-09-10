Adli Kontrolle Serbest Kalmışlardı: Manifest’in Videoları da Engellendi
Son dönemin en popüler müzik gruplarından Manifest hakkında İstanbul’da verdikleri konser sonrasında 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma açılmış ve grup üyeleri hakkında adli kontrol ile yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.
Engelli Web ismli Twitter hesabı, Manifest’in soruşturma açılan konseri ile ilgili paylaşılan görüntülerin de mahkeme kararı ile sosyal medyadan kaldırılığını açıkladı.
Manifest isimli müzik grubunun İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu verdiği konser sonrasında savcılık re’sen soruşturma başlatmıştı.
Manifest’in gündem olan konser görüntüleri de engellendi.
Engelli Web'in paylaşımı
