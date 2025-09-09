onedio
Sinan Akçıl'dan Adli Kontrolle Serbest Bırakılan Manifest Hakkında Tepki Çeken Sözler

Esra Demirci
Esra Demirci
09.09.2025 - 20:40

Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'e 6 Eylül günü gerçekleştirdikleri Küçükçiftlik Park konserlerindeki dans ve gösteriler nedeniyle soruşturma açılmıştı. Bugün (9 Eylül) grubun 6 üyesi gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manifest hakkındaki gelişmelere sosyal medyadan pek çok yorum gelirken bunlardan biri de Sinan Akçıl'dan geldi. Sinan Akçıl, Manifest hakkındaki düşünceleriyle yoğun tepki aldı.

Manifest grubuna 6 Eylül'de gerçekleştirdikleri konser sonrasında soruşturma açılmıştı hatırlarsanız.

Söz konusu olay sosyal medyanın gündeminden düşmezken bugün (9 Eylül) Manifest'in 6 üyesi birden gözaltına alındı. Yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manifest grubunun başına gelenler sonrasında pek çok isimden destek paylaşımları geldi. Fakat söz yazarı Sinan Akçıl, konuya bambaşka bir yorum getirdi.

Sinan Akçıl, Manifest grubu hakkında tepki çeken sözler yayınladı. E haliyle sosyal medyada tüm okları üzerine çekti.

Manifest grubunu kim kurdu bilmiyorum ama şu an çok mutludur,zeki birisiymiş😎

bizde hep aynı sistem,kışkırt,kavgaya sok,ceza alıyormuş gibi mağdur göster,iş büyüsün,

grup unutulup gidene kadar ekmek ye,

tek üzüldüğüm olayları çaresiz ve ne olduğunu anlamadan izleyen 12-16 yaş kitlesi.

Esra Demirci
