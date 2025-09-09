Sinan Akçıl'dan Adli Kontrolle Serbest Bırakılan Manifest Hakkında Tepki Çeken Sözler
Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'e 6 Eylül günü gerçekleştirdikleri Küçükçiftlik Park konserlerindeki dans ve gösteriler nedeniyle soruşturma açılmıştı. Bugün (9 Eylül) grubun 6 üyesi gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manifest hakkındaki gelişmelere sosyal medyadan pek çok yorum gelirken bunlardan biri de Sinan Akçıl'dan geldi. Sinan Akçıl, Manifest hakkındaki düşünceleriyle yoğun tepki aldı.
Manifest grubuna 6 Eylül'de gerçekleştirdikleri konser sonrasında soruşturma açılmıştı hatırlarsanız.
Sinan Akçıl, Manifest grubu hakkında tepki çeken sözler yayınladı. E haliyle sosyal medyada tüm okları üzerine çekti.
