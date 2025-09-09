onedio
Manifest Grubunun Gözaltı Ardından Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılmasına Gelen Tepkiler

09.09.2025 - 17:52

Son yılların en popüler müzik gruplarından Manifest geçtiğimiz günlerde Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen konserden ötürü soruşturma geçirmişti. Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ardından adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan grup üyeleri sosyal medyada da konuşuldu.

Soruşturmanın kapsamı eleştirilen konular arasındaydı.

