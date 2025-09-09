onedio
Soruşturma Başlatılmıştı: Manifest Grubu Üyelerine Yurt Dışı Yasağı Getirildi

09.09.2025 - 16:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Ceylan Sever'in haberine göre gözaltına alınan Manifest, adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 

KAYNAK: Ceylan Sever

Manifest grubu üyeleri “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlaması nedeniyle adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ceylan Sever'in haberine göre Manifest grubu üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve grup üyelerine yurt dışı yasağı getirildi.

