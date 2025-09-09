Soruşturma Başlatılmıştı: Manifest Grubu Üyelerine Yurt Dışı Yasağı Getirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Ceylan Sever'in haberine göre gözaltına alınan Manifest, adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
KAYNAK: Ceylan Sever
Manifest grubu üyeleri “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlaması nedeniyle adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
