onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Manifest Grubundan İlk Açıklama Geldi

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Manifest Grubundan İlk Açıklama Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2025 - 19:20

6 Eylül'de Küçükçiftlik Park’taki konserlerindeki dans ve gösteriler nedeniyle Manifest grubuna 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan grup üyelerine yurt dışı yasağı koyulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Manifest grubundan gelişmeler hakkında ilk açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 Eylül günü Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirdikleri konserlerinin ardından Manifest grubuna soruşturma açılmıştı.

6 Eylül günü Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirdikleri konserlerinin ardından Manifest grubuna soruşturma açılmıştı.

Konserlerindeki dans ve gösteriler nedeniyle Manifest grubuna 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve bugün (9 Eylül) grup üyeleri gözaltına alınarak ifadeleri alınmıştı.

Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manifest grubundan söz konusu gelişmeler hakkında ilk açıklama geldi.

İşte Manifest grubunun açıklaması:

İşte Manifest grubunun açıklaması:

Değerli Kamuoyuna,

6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz.

Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.

Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü.

Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz.

Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır.

Destekleriniz için teşekkür ederiz.

Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz.

Sizi seviyoruz,

Manifest

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
3
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın