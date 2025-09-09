Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Manifest Grubundan İlk Açıklama Geldi
6 Eylül'de Küçükçiftlik Park’taki konserlerindeki dans ve gösteriler nedeniyle Manifest grubuna 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan grup üyelerine yurt dışı yasağı koyulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Manifest grubundan gelişmeler hakkında ilk açıklama geldi.
6 Eylül günü Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirdikleri konserlerinin ardından Manifest grubuna soruşturma açılmıştı.
İşte Manifest grubunun açıklaması:
