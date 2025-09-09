onedio
Evrim Alasya, Manifest'e Yönelik Suçlamalara Tepki Gösterdi

Evrim Alasya, Manifest'e Yönelik Suçlamalara Tepki Gösterdi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2025 - 18:19

Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konserinin ardından ortalık epey karıştı. 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamalarıyla soruşturma açılan grup üyeleri bugün gözaltına alındı ve adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Söz konusu gelişme sosyal medyada gündem olurken oyuncu Evrim Alasya, sosyal medya hesabından kızlar hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi.

Küçükçiftlik Park'taki konserlerinin ardından Manifest grubuna soruşturma açılmıştı.

'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ardından adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan grup üyeleri sosyal medyadanın gündeminde.

Sosyal medyadan grup üyelerine destek mesajları yağarken oyuncu Evrim Alasya da sessizliğini bozdu.

Evrim Alasya, Instagram hesabından Manifest grubuna yönelik suçlamalara tepki gösterdi.

'Kim kaynanasıyla yatmış, kim geliniyle kaçmış, kim kimin kocasını baştan çıkarmış diye akşama kadar Esra Erol'un programlarını izleyen insanlarsınız, Manifest grubunun toplumun ahlakını bozmasından hangi ara endişelenmeye başladınız?' yazan bir paylaşımda bulunan Alasya, Manifest'e desteğini gösterdi.

