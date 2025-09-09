Evrim Alasya, Manifest'e Yönelik Suçlamalara Tepki Gösterdi
Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konserinin ardından ortalık epey karıştı. 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamalarıyla soruşturma açılan grup üyeleri bugün gözaltına alındı ve adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Söz konusu gelişme sosyal medyada gündem olurken oyuncu Evrim Alasya, sosyal medya hesabından kızlar hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçükçiftlik Park'taki konserlerinin ardından Manifest grubuna soruşturma açılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evrim Alasya, Instagram hesabından Manifest grubuna yönelik suçlamalara tepki gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın