Yavru Hayvanların Neden Genelde Benekleri Olur?
Hayvanlar alemine bakıldığında geyiklerden çitalara, kuşlardan aslanlara kadar pek çok türün yavrularında benekler olduğu görülüyor. Hatta yetişkinlikte benek taşımayan türlerin bile bebeklik döneminde bu desenlere sahip olduğu biliniyor. Peki bu benekler neden var ve neden bazı türler büyüyünce onları kaybediyor? Bilim insanlarının cevabı oldukça ilginç.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benekler, yavrular için mükemmel bir kamuflaj görevi görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı türler beneklerini kaybediyor, bazıları ise yaşam boyu koruyor.
Her benek hayatta kalmanın parçası ama bazen farklı bir mesaj da taşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın