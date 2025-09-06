Yavru Hayvanların Neden Genelde Benekleri Olur?

Evrimsel biyologlara göre yavru hayvanlardaki beneklerin en önemli işlevi kamuflaj. Doğada savunmasız olan yavruların saklanması hayatta kalma ihtimallerini artırıyor. Çimenler, yaprak gölgeleri ya da ışığın süzülerek düştüğü ormanlık alanlar, benekli yavrular için doğal bir perde işlevi görüyor.

Bu yüzden geyik yavruları ya da aslan yavruları, etraftaki yapılarla uyum sağlayarak fark edilmemeyi başarıyor. Araştırmacılar bu durumun evrimsel süreçte “yakınsak evrim” adı verilen bir mekanizma ile farklı türlerde tekrar tekrar ortaya çıktığını vurguluyor.