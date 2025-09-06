onedio
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Köpek
Köpekler Neden Bazen Popolarını Yere Sürter?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.09.2025 - 11:23

Köpeğiniz yeni yıkanmış halının üzerinde poposunu yere sürttüğünde şaşırıyor olabilirsiniz. Bu davranış genellikle kaşıntı veya rahatsızlık işaretidir. Bazen önemsiz nedenlerden kaynaklanır. Ancak kimi zaman daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. İşte köpeklerde popo sürtmenin ardında yatan sebepler ve dikkat edilmesi gerekenler.

Kaynak 1, Kaynak 2


Cilt tahrişi, anal kese sorunları ve parazitler bu davranışın en yaygın sebepleri.

Köpekler bazen dışkı kalıntılarını temizlemek için ya da tüylerine yapışan yabancı cisimlerden kurtulmak için yere sürtünür. Bu sıradan bir durum gibi görünse de, anal kese hastalığı da sık görülen bir başka sebeptir. Anüs çevresinde bulunan iki küçük kese, zaman zaman tıkanır veya iltihaplanır. Bu da köpeğin sürtünerek baskı yapmasına yol açar. 

Ayrıca parazitler, özellikle tenya, anüs çevresinde kaşıntıya neden olur ve köpeğiniz bu rahatsızlığı gidermek için poposunu yere sürtebilir. Parazitlere bağlı olarak kilo kaybı, kusma ya da dışkıda küçük beyaz parçacıklar da görülebilir. Bu belirtiler varsa veteriner desteği alınmalıdır.

Beslenme kaynaklı sorunlar da popo sürtmenin nedeni olabilir.

Köpeğinizin dışkısının kıvamı anal keselerin düzenli boşalmasında önemli bir rol oynar. İshal ya da çok yumuşak dışkı, anal keselerin boşalmamasına ve sıvının içeride birikmesine yol açabilir. Bu durum da kaşıntı ve baskı hissi oluşturur. Bazı köpekler belli gıdalara karşı hassasiyet geliştirebilir ya da alerji gösterebilir.

Diyet değişiklikleriyle bu sorunlar azalabilir. Veteriner, uygun mama seçimi konusunda yönlendirme yapabilir. Bazen lif oranı yüksek gıdalar ya da balkabağı gibi eklemeler sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Ancak mama değişiklikleri mutlaka uzman önerisiyle yapılmalıdır.

Nadir de olsa tümörler ciddi bir sebep olabilir.

Köpeklerde anal kese bölgesinde tümörler gelişebilir. Bu durum nadir görülse de erken fark edilmesi önemlidir. Eğer köpeğinizin dışkısı şerit gibi çıkıyorsa, normalden fazla su içiyor ve idrara çıkıyorsa, aşırı yorgunluk veya kusma belirtileri varsa veteriner kontrolü şarttır. 

Tümörler hızla büyüyebilir ve yayılabilir. Erken teşhis durumunda cerrahi müdahale yapılabilir.


