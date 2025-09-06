Köpekler Neden Bazen Popolarını Yere Sürter?
Köpeğiniz yeni yıkanmış halının üzerinde poposunu yere sürttüğünde şaşırıyor olabilirsiniz. Bu davranış genellikle kaşıntı veya rahatsızlık işaretidir. Bazen önemsiz nedenlerden kaynaklanır. Ancak kimi zaman daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. İşte köpeklerde popo sürtmenin ardında yatan sebepler ve dikkat edilmesi gerekenler.
Cilt tahrişi, anal kese sorunları ve parazitler bu davranışın en yaygın sebepleri.
Beslenme kaynaklı sorunlar da popo sürtmenin nedeni olabilir.
Nadir de olsa tümörler ciddi bir sebep olabilir.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
