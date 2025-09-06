Köpekler Neden Bazen Popolarını Yere Sürter?

Köpekler bazen dışkı kalıntılarını temizlemek için ya da tüylerine yapışan yabancı cisimlerden kurtulmak için yere sürtünür. Bu sıradan bir durum gibi görünse de, anal kese hastalığı da sık görülen bir başka sebeptir. Anüs çevresinde bulunan iki küçük kese, zaman zaman tıkanır veya iltihaplanır. Bu da köpeğin sürtünerek baskı yapmasına yol açar.

Ayrıca parazitler, özellikle tenya, anüs çevresinde kaşıntıya neden olur ve köpeğiniz bu rahatsızlığı gidermek için poposunu yere sürtebilir. Parazitlere bağlı olarak kilo kaybı, kusma ya da dışkıda küçük beyaz parçacıklar da görülebilir. Bu belirtiler varsa veteriner desteği alınmalıdır.