Köpekler Kanser Olan Bir İnsanı Anlayabilir mi?

İnsanlarda bu sayı yaklaşık 5 milyon. Bu fark, köpeklerin kokuları insanlardan binlerce kat daha hassas algılayabilmesini sağlıyor. Araştırmalar, köpeklerin hastalıkların ürettiği kokuları trilyonda bir oranında dahi ayırt edebildiğini ortaya koydu.

Yani bir köpek, bir hastalığın yaydığı kokuyu olimpik boyutlarda iki havuz dolusu suya karışmış tek bir şeker tanesi kadar düşük yoğunlukta bile algılayabiliyor.