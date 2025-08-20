onedio
Bir Adam Köpeğinin Garip Davranışları Sayesinde Erken Kanser Teşhisi Aldı

Gökçe Cici
20.08.2025 - 11:36

Kanserin ilk işareti bazen doktordan değil, en yakındaki canlıdan gelebiliyor. Reddit’te paylaşılan bir hikayede, kendini tamamen sağlıklı hisseden bir adam, köpeğinin ısrarla göğsünün sol tarafına yönelmesiyle şüphelenip muayeneye gitti. Sonuç, hiç beklemediği bir şekilde kanser teşhisi oldu. Erken fark edilen tümörün ortaya çıkarılmasında köpeğinin davranışları belirleyici oldu.

Kaynak: Reddit, CureJoy

Köpeğinin ısrarı şüphe uyandırdı, küçük bir tümör bulundu.

Adamın anlatımına göre köpeği haftalar boyunca sol göğüs bölgesine odaklandı. Önce patileriyle dokunmaya, ardından koklamaya ve hatta üzerine atlamaya başladı. Başta bunu sıradan bir davranış sandı. 

Ancak köpeğinin aynı bölgeye sürekli yönelmesi üzerine kendi kendini kontrol ettiğinde küçük bir kitle fark etti. Doktora başvurmasının ardından yapılan tetkikler, tümörün ilk evre kanser olduğunu ortaya çıkardı. Hiçbir ağrı ya da belirti yaşamayan adam, köpeği sayesinde erken teşhis şansı yakaladı.

Benzer vakalar paylaşıldı, hayvanların hastalıkları kokuyla algıladığı düşünülüyor.

Hikaye sosyal medyada yayılınca farklı örnekler de gündeme geldi. Bir kullanıcı, kurtarılan bir atın sahibinin göğsüne sürekli başını yaslaması sonucu kadının meme kanseri olduğunu fark ettiğini anlattı. Başka biri, kızının kedisinin büyükbabasının kulağını sürekli yalaması üzerine yapılan kontrolde cilt kanseri teşhisi konduğunu paylaştı. Örnekler, hayvanların insan vücudundaki değişimleri fark etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olabileceğini gösterdi.

Uzmanlara göre bunun temelinde kokular yatıyor. Kanser hücreleri büyürken vücutta “uçucu organik bileşikler” adı verilen özel moleküller salgılanıyor. İnsanların fark edemediği bu değişiklikleri, milyonlarca koku reseptörüne sahip köpekler algılayabiliyor. Çeşitli araştırmalarda köpeklerin idrar, nefes ve deri örnekleriyle kanseri ayırt edebildiği de kanıtlanmış durumda.

Araştırmalar, köpeklerin erken teşhiste rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

Tıp literatüründe hayvanların kanseri fark etmesine dair birçok vaka kayda geçti. 1989’da yayımlanan bir raporda, bir köpeğin sürekli sahibinin bacağındaki beni koklaması üzerine yapılan incelemelerde erken evre melanom saptandı. 2013’te başka bir vaka raporunda ise köpeği sürekli kulağını yalayan bir hastada yine melanom teşhisi konuldu.

Bilimsel araştırmalar da bu deneyimlerle örtüşüyor. BMJ ve BMC Cancer dergilerinde yayımlanan çalışmalarda köpeklerin mesane, akciğer ve kolon kanserini yüksek doğrulukla ayırt edebildiği bildirildi.

