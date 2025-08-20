Bir Adam Köpeğinin Garip Davranışları Sayesinde Erken Kanser Teşhisi Aldı

Hikaye sosyal medyada yayılınca farklı örnekler de gündeme geldi. Bir kullanıcı, kurtarılan bir atın sahibinin göğsüne sürekli başını yaslaması sonucu kadının meme kanseri olduğunu fark ettiğini anlattı. Başka biri, kızının kedisinin büyükbabasının kulağını sürekli yalaması üzerine yapılan kontrolde cilt kanseri teşhisi konduğunu paylaştı. Örnekler, hayvanların insan vücudundaki değişimleri fark etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olabileceğini gösterdi.

Uzmanlara göre bunun temelinde kokular yatıyor. Kanser hücreleri büyürken vücutta “uçucu organik bileşikler” adı verilen özel moleküller salgılanıyor. İnsanların fark edemediği bu değişiklikleri, milyonlarca koku reseptörüne sahip köpekler algılayabiliyor. Çeşitli araştırmalarda köpeklerin idrar, nefes ve deri örnekleriyle kanseri ayırt edebildiği de kanıtlanmış durumda.