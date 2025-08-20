Cambridge Yetkilisi Açıkladı: Sosyal Medya Kelimeleri Sözlüğe Nasıl Giriyor?
Dünyanın en büyük çevrimiçi sözlüklerinden biri olan Cambridge Sözlüğü, dilin değişen yapısını yansıtacak şekilde her yıl yeni terimlerle güncelleniyor. Bu yıl sözlüğe eklenen 6 binden fazla kelime arasında özellikle sosyal medya ve internet kültürünün etkisiyle gündeme gelen kavramlar öne çıktı. Cambridge’in sözlük programı yöneticisi Colin McIntosh, sadece kalıcı olacağı düşünülen kelimeleri eklediklerini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cambridge bu yıl 6 binden fazla yeni kelime ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skibidi, Delulu ve Tradwife gündem oldu.
“Lewk” ise “look” kelimesinin farklı bir yazımı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın