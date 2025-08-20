onedio
Cambridge Yetkilisi Açıkladı: Sosyal Medya Kelimeleri Sözlüğe Nasıl Giriyor?

Gökçe Cici
20.08.2025 - 10:24

Dünyanın en büyük çevrimiçi sözlüklerinden biri olan Cambridge Sözlüğü, dilin değişen yapısını yansıtacak şekilde her yıl yeni terimlerle güncelleniyor. Bu yıl sözlüğe eklenen 6 binden fazla kelime arasında özellikle sosyal medya ve internet kültürünün etkisiyle gündeme gelen kavramlar öne çıktı. Cambridge’in sözlük programı yöneticisi Colin McIntosh, sadece kalıcı olacağı düşünülen kelimeleri eklediklerini belirtti.

Cambridge bu yıl 6 binden fazla yeni kelime ekledi.

Cambridge Sözlüğü, her yıl yaptığı güncellemelerle dilin geçirdiği değişimleri kayıt altına alıyor. Bu yıl arşive eklenen 6 binden fazla yeni kelime, özellikle internet kültürünün İngilizce üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. 

Sosyal medyadan yayılan popüler terimlerin yanı sıra gündelik yaşamda yer edinen yeni ifadeler de listeye dahil edildi. Sözlük programı yöneticisi Colin McIntosh, yalnızca kalıcı olacağı düşünülen kelimelerin seçildiğini belirtti. Skibidi, Delulu, Tradwife, Lewk ve Broligarchy, bu yılın en dikkat çeken yeni eklemeleri oldu.

“Skibidi”, YouTube’daki Skibidi Toilet serisinden çıkan ve şaka amaçlı kullanılan bir kelime olarak sözlüğe eklendi. Çoğu zaman gerçek anlam taşımadan olumlu ya da olumsuz farklı durumlarda kullanılıyor. “Delulu” ise İngilizce “delusional” kelimesinin kısaltması. TikTok ve K-pop topluluklarında yaygınlaşan bu ifade, gerçek dışı inançlara bağlanma durumunu anlatıyor. “Delulu is the solulu” gibi popüler kullanımlar sayesinde küresel bir fenomene dönüştü.

“Tradwife” ise geleneksel eş rolünü tanımlıyor. Evde oturan, klasik cinsiyet rollerini benimseyen kadınları ifade eden bu terim, özellikle muhafazakar sosyal medya çevrelerinde tartışmalara yol açıyor.

Drag kültürü ve moda çevrelerinde etkileyici, ayırt edici bir tarzı tanımlamak için kullanılıyor. Sosyal medyada özellikle stil ve moda içeriklerinde sıkça karşımıza çıkıyor. 

“Broligarchy” ise teknoloji dünyasında gücü elinde tutan küçük erkek gruplarına atıfta bulunuyor. “Bro” ve “oligarşi” kelimelerinin birleşiminden türeyen bu ifade, Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi teknoloji devlerini tanımlamak için kullanılıyor.

