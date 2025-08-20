Cambridge Yetkilisi Açıkladı: Sosyal Medya Kelimeleri Sözlüğe Nasıl Giriyor?

“Skibidi”, YouTube’daki Skibidi Toilet serisinden çıkan ve şaka amaçlı kullanılan bir kelime olarak sözlüğe eklendi. Çoğu zaman gerçek anlam taşımadan olumlu ya da olumsuz farklı durumlarda kullanılıyor. “Delulu” ise İngilizce “delusional” kelimesinin kısaltması. TikTok ve K-pop topluluklarında yaygınlaşan bu ifade, gerçek dışı inançlara bağlanma durumunu anlatıyor. “Delulu is the solulu” gibi popüler kullanımlar sayesinde küresel bir fenomene dönüştü.

“Tradwife” ise geleneksel eş rolünü tanımlıyor. Evde oturan, klasik cinsiyet rollerini benimseyen kadınları ifade eden bu terim, özellikle muhafazakar sosyal medya çevrelerinde tartışmalara yol açıyor.