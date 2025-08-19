Popüler Bir Mekanda Fotoğraf Çektirmek İçin Sıraya Giren Kişiler Eleştiri Konusu Oldu

Son zamanlarda popüler mekanlarda fotoğraf çekme furyası hız kesmeden sürüyor. İnsanlar saatlerce bekleyerek aynı noktadan, aynı açılardan poz vermeyi tercih ediyor. Sosyal medyada paylaşılan videoda, popüler bir mekanda fotoğraf çekilmek için sıraya giren kalabalık görüntülendi. Pek çok kişi bu görüntülere tepki gösterdi.

Gelin o anlara birlikte bakalım...

Kaynak: mekselinayy / TikTok