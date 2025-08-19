onedio
Popüler Bir Mekanda Fotoğraf Çektirmek İçin Sıraya Giren Kişiler Eleştiri Konusu Oldu

Popüler Bir Mekanda Fotoğraf Çektirmek İçin Sıraya Giren Kişiler Eleştiri Konusu Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici
19.08.2025 - 21:41

Son zamanlarda popüler mekanlarda fotoğraf çekme furyası hız kesmeden sürüyor. İnsanlar saatlerce bekleyerek aynı noktadan, aynı açılardan poz vermeyi tercih ediyor. Sosyal medyada paylaşılan videoda, popüler bir mekanda fotoğraf çekilmek için sıraya giren kalabalık görüntülendi. Pek çok kişi bu görüntülere tepki gösterdi. 

Gelin o anlara birlikte bakalım...

Kaynak: mekselinayy / TikTok

Eleştirilerin odağı olan video şu şekilde 👇🏻

Videoya gelen tepkiler ise şöyle 👇🏻

Videoya gelen tepkiler ise şöyle 👇🏻
Hala pek çok popüler mekanda bu tarz sıralar görmek mümkün, yorumu size bırakıyoruz...

Hala pek çok popüler mekanda bu tarz sıralar görmek mümkün, yorumu size bırakıyoruz...
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
