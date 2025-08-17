onedio
"Çin'in En Yakışıklısı" Olarak Bilinen Adamı Gördükten Sonra Güzellik Algınızı Gözden Geçireceksiniz

Çin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2025 - 12:19

Çin’in Jiaxing kasabasında, sosyal medyada adından söz ettiren bir isim var. Kasabanın en yakışıklı adamı olarak tanınan Xiao Ching Li, paylaşılan videolarıyla hem yerel halkın hem de internet kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sizleri Xiao Ching Li ile tanıştıralım. Kendisi, bulunduğu kasabanın en yakışıklı erkeği olarak bilinen bir isim.

Her ne kadar Çin ve K-pop kültürünün güzellik algılarına alışmış olsak da Li bu durumu tam anlamıyla tersine çeviriyor desek abartmayız.

Çevresi tarafından güzel gözlü, bakımlı ve yakışıklı olarak nitelendirilen adam, sosyal medyada da paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor tabii.

Kasaba halkı ona hayranlık duyuyor.

Kasabanın yıldızı olarak da biliniyor. Farklı videolar ve paylaşımlar sayesinde sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı, kasaba dışına da ün saldı.

TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında her yeni paylaşımı merakla bekleniyor.

Kasabasında bir fenomen haline gelmiş bu genç, Çin’in küçük bir köşesinde bile etkisini hissettirmeyi başardı.

Metehan Bozkurt
