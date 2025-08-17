"Çin'in En Yakışıklısı" Olarak Bilinen Adamı Gördükten Sonra Güzellik Algınızı Gözden Geçireceksiniz

Her ne kadar Çin ve K-pop kültürünün güzellik algılarına alışmış olsak da Li bu durumu tam anlamıyla tersine çeviriyor desek abartmayız.

Çevresi tarafından güzel gözlü, bakımlı ve yakışıklı olarak nitelendirilen adam, sosyal medyada da paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor tabii.