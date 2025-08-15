onedio
Yasa Dışı Bahis Sitesine Üye Olduğunu Söyleyerek İlginç Bir Şekilde Para İsteyen Dolandırıcı Gündem Oldu

Dolandırıcılık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.08.2025 - 16:51

Bir kullanıcının başına gelen ilginç dolandırıcılık girişimi sosyal medyada gündem oldu. Yasa dışı site bahanesiyle para isteyen dolandırıcı, işin inandırıcılığını artırmak için adres bile paylaştı. Olay, kullanıcının IBAN talebine verdiği panik dolu cevapla bambaşka bir boyut kazandı.

İşte detaylar...

Kaynak: mustafaelik473

İşte o anlar:

Bir kullanıcı, yaşadığı "dolandırıcı" vakasını böyle paylaştı.

Yasa dışı sitelere üye olduğunu söyleyerek para isteyen dolandırıcı, kullanıcının gelebilmesi için adres de verdi. Kullanıcının IBAN numarası istemesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın IBAN adresini vereceğini söyleyerek panikle 'Hattan ayılmayın' diyen kullanıcının o anları viral oldu.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
