WhatsApp Durumu Paylaşan Esnafların İlginç Özel Hayatına Yakından Maruz Kalan Kullanıcılar
Sizler de takdir edersiniz pizzamızı getiren kurye, dolap montemizi yapan herhangi bir esnafın numarası hala telefonumuzda duruyor. Bu kişilerin WhatsApp durumları bazen sadece paylaşılan anları görmekten öteye geçiyor. Bir kullanıcının WhatsApp durumundan esnafların özel hayatına maruz kaldığını anlatması üzerine diğer kişiler de boş durmadı.
İşte detaylar...
Bir kullanıcının WhatsApp durumuyla ilgili paylaştığı şey viral oldu.
Diğer kullanıcılar da WhatsApp durumlarından esnafları nasıl takip ettiklerini anlattı😂
Sizin buna benzer bir hikayeniz var mı?
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
