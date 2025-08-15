Çocukluk Yıllarında Karşılaştıkları En Sınıfsal Eşyaları Söyleyerek Fakirliği İliklerinde Hisseden Kişiler

Sizler de takdir edersiniz ki, bazı şeyler tamamen “sınıfsal” olabiliyor. Lisede ya da ortaokulda çoğumuzun sadece bakmakla yetindiği, sahip olmanın hayalini kurduğu şeyler vardı. Peki, neydi o gözlerimizi parlatan ama elimize geçmeyen şeyler? Gelin beraber hatırlayalım…