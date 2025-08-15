onedio
Çukurova Üniversitesi’nde Domuzları Havlayarak Kovalayan Vatandaşın O Anları Kameraya Yansıdı

Metehan Bozkurt
15.08.2025 - 12:51

Adana’da Çukurova Üniversitesi yerleşkesine giren domuzlar, ilginç bir yöntemle uzaklaştırıldı. Hüseyin Yılmaz isimli vatandaş, otomobilinden inip köpek gibi havlayarak hayvanları kovaladı. O anlar arkadaşının cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İşte o anlar:

Hüseyin Yılmaz (24) isimli vatandaş, otomobilinden inerek köpek gibi havlayarak domuzları uzaklaştırdı. O anlar, arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Sarıçam ilçesindeki üniversite yerleşkesinde önceki akşam meydana geldi. Arkadaşıyla otomobille seyir halinde olan Yılmaz, yol kenarında domuzları görünce aracını durdurdu. Ardından koşarak hayvanların üzerine giden Yılmaz, köpek havlamasını taklit etti. Havlama sesinden korkan domuzlar hızla bölgeden uzaklaştı.

Yaşananları anlatan Yılmaz,

“Hastaneden çıktıktan sonra yerleşkede bir sürü domuz gördüm. İnsanlar yürüyüş yapıyordu, onlara zarar gelmesin diye domuzlara havladım. Havlayınca ortada bir tane bile domuz kalmadı” dedi.

Çocukluğundan bu yana köpek sesi taklidi yaptığını belirten Yılmaz, son zamanlarda sosyal medyada bu şekilde videolar çekip gelir elde ettiğini ifade etti. Tepkilere de değinen Yılmaz, “Bazı kişiler hayvan sevgim olmadığını söylemiş. Oysa ben İmamoğlu’nda yaşıyorum, orada domuzları tarlada görünce vuruyorlar. Ben sadece havladım, neden bu kadar tepki gösterildi anlamıyorum” diye konuştu.

