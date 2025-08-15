Çukurova Üniversitesi’nde Domuzları Havlayarak Kovalayan Vatandaşın O Anları Kameraya Yansıdı

“Hastaneden çıktıktan sonra yerleşkede bir sürü domuz gördüm. İnsanlar yürüyüş yapıyordu, onlara zarar gelmesin diye domuzlara havladım. Havlayınca ortada bir tane bile domuz kalmadı” dedi.

Çocukluğundan bu yana köpek sesi taklidi yaptığını belirten Yılmaz, son zamanlarda sosyal medyada bu şekilde videolar çekip gelir elde ettiğini ifade etti. Tepkilere de değinen Yılmaz, “Bazı kişiler hayvan sevgim olmadığını söylemiş. Oysa ben İmamoğlu’nda yaşıyorum, orada domuzları tarlada görünce vuruyorlar. Ben sadece havladım, neden bu kadar tepki gösterildi anlamıyorum” diye konuştu.