Bunlara Dikkat: Flörtünüzün Sizi Sadece Bir Seçenekten İbaret Gördüğünü Gösteren 3 İşaret
İlişkilerde bazen karşımızdakinin niyetini anlamak zor olabilir. Ancak bazı davranışlar, flörtünüzün sizi sadece bir seçenek olarak gördüğünü açıkça ortaya koyar. İşte dikkat etmeniz gereken üç işaret...
İlişkiler konusunda TikTok’ta tavsiyeler veren Kimberly Rae, birinin sizi sadece zamanı geldiğinde yanında görmek için tuttuğu durumlar hakkında uyarılarda bulundu.
Peki nelere dikkat etmeliyiz?
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
