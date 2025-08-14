Bunlara Dikkat: Flörtünüzün Sizi Sadece Bir Seçenekten İbaret Gördüğünü Gösteren 3 İşaret

Buna dikkat etmeniz gerektiğini anlatan üç temel işaret var:

Mesajlar düzensiz ve tek taraflı: Karşı taraf genellikle ne zaman mesaj atacağını kendisi belirler ve cevap vermeyi de çoğunlukla o keser. Bu, ilişkinin tamamen onların kontrolünde olduğunu ve sizin bir “sonradan akla gelen” konumda olduğunuzu gösterir.

Konuşmalar yüzeysel ve hep kendi gündemleri: Sizi tanımaya çalışmazlar, derin sorular sormazlar. Karşı tarafın bildiği çoğu şey, sizin onlarla paylaşmayı seçtiğiniz şeylerden ibarettir.

Plan yok, her şey anlık: Günlük ruh hâline göre iletişim kurarlar. Bu yüzden ilişkinin sıcak-soğuk hissi verir ve sürekli bir ilerleme, planlama yoktur.

Kimberly, bu tür ilişkilerde ısrar edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca, bazı insanlar sizi ellerinde bir “opsiyon” olarak tutmayı şu sebeplerle sürdürebiliyor: Ego tatmini, duygusal rahatlık, başka seçenekleri değerlendirme isteği veya sadece sıkıldıklarında vakit geçirmek. Yani anlayacağınız, ciddi niyetleri yoksa boş yere kendinizi yıpratmayın.