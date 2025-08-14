onedio
Bunlara Dikkat: Flörtünüzün Sizi Sadece Bir Seçenekten İbaret Gördüğünü Gösteren 3 İşaret

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2025 - 15:22

İlişkilerde bazen karşımızdakinin niyetini anlamak zor olabilir. Ancak bazı davranışlar, flörtünüzün sizi sadece bir seçenek olarak gördüğünü açıkça ortaya koyar. İşte dikkat etmeniz gereken üç işaret...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
İlişkiler konusunda TikTok’ta tavsiyeler veren Kimberly Rae, birinin sizi sadece zamanı geldiğinde yanında görmek için tuttuğu durumlar hakkında uyarılarda bulundu.

Rae’ye göre, bazı insanlar sizinle ciddi bir ilişki düşünmeden, sadece “opsiyon” olarak yanınızda olmanızı istiyor.

Peki nelere dikkat etmeliyiz?

Buna dikkat etmeniz gerektiğini anlatan üç temel işaret var:

  • Mesajlar düzensiz ve tek taraflı: Karşı taraf genellikle ne zaman mesaj atacağını kendisi belirler ve cevap vermeyi de çoğunlukla o keser. Bu, ilişkinin tamamen onların kontrolünde olduğunu ve sizin bir “sonradan akla gelen” konumda olduğunuzu gösterir.

  • Konuşmalar yüzeysel ve hep kendi gündemleri: Sizi tanımaya çalışmazlar, derin sorular sormazlar. Karşı tarafın bildiği çoğu şey, sizin onlarla paylaşmayı seçtiğiniz şeylerden ibarettir.

  • Plan yok, her şey anlık: Günlük ruh hâline göre iletişim kurarlar. Bu yüzden ilişkinin sıcak-soğuk hissi verir ve sürekli bir ilerleme, planlama yoktur.

Kimberly, bu tür ilişkilerde ısrar edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca, bazı insanlar sizi ellerinde bir “opsiyon” olarak tutmayı şu sebeplerle sürdürebiliyor: Ego tatmini, duygusal rahatlık, başka seçenekleri değerlendirme isteği veya sadece sıkıldıklarında vakit geçirmek. Yani anlayacağınız, ciddi niyetleri yoksa boş yere kendinizi yıpratmayın.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
