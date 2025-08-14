onedio
Karbonmonoksit Zehirlenmesini Dakikalar İçinde Temizleyen Yeni Tedavi Geliştirildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2025

Bilim insanları, karbonmonoksit zehirlenmesini dakikalar içinde etkisiz hale getirebilecek yeni bir protein bazlı tedavi geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, kandaki karbonmonoksitin büyük kısmı bir dakikadan kısa sürede temizlendi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://newatlas.com/disease/first-an...
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, karbonmonoksit (CO) zehirlenmesine karşı bugüne kadar geliştirilen en hızlı ve düşük riskli tedavilerden birinin temelini attı.

Araştırmacılar, bakterilerde doğal olarak bulunan RcoM adlı bir proteini yeniden tasarlayarak kan dolaşımındaki CO moleküllerini adeta bir sünger gibi emip kısa sürede temizleyen bir tedavi yöntemi geliştirdi.

Sessiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi zor olan karbonmonoksit, soba, yetersiz havalandırma, mutfak ocakları, yangın dumanı ya da kapalı garajda çalışan araçlar gibi kaynaklardan yayılabiliyor.

Vücuda girdiğinde ise oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerine bağlanarak beyne, kalbe ve organlara oksijen ulaşmasını engelliyor.

Mevcut tedavide, hastaya %100 saf oksijen veriliyor ya da basınç odasında tedavi uygulanıyor. Ancak bu yöntem, CO’nun kandan tamamen atılması için en az bir saat gerektiriyor ve hayatta kalanların neredeyse yarısında kalıcı beyin veya kalp hasarı bırakabiliyor.

Yeni geliştirilen RcoM-HBD-CCC adlı protein bazlı tedavi ise fareler üzerinde yapılan deneylerde kanı dakikalar içinde temizlemeyi başardı.

Molekül, CO’ya yüksek oranda bağlanırken, oksijen veya kan basıncını düzenleyen nitrik oksit (NO) gibi hayati moleküllere dokunmuyor. Böylece kan basıncında istenmeyen değişikliklere yol açmıyor. Farelerde, kandaki CO’nun yarısı bir dakikadan kısa sürede temizlendi ve moleküller güvenli şekilde idrarla atıldı.

Araştırmacılara göre bu tedavi acil serviste veya olay yerinde damardan uygulanabilecek hızlı ve güvenli bir ilk yardım panzehiri olabilir. İnsanlarda kullanılabilmesi için önce daha geniş güvenlik testleri ve doz çalışmaları yapılması gerekiyor.

