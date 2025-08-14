Karbonmonoksit Zehirlenmesini Dakikalar İçinde Temizleyen Yeni Tedavi Geliştirildi
Bilim insanları, karbonmonoksit zehirlenmesini dakikalar içinde etkisiz hale getirebilecek yeni bir protein bazlı tedavi geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, kandaki karbonmonoksitin büyük kısmı bir dakikadan kısa sürede temizlendi.
İşte detaylar...
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, karbonmonoksit (CO) zehirlenmesine karşı bugüne kadar geliştirilen en hızlı ve düşük riskli tedavilerden birinin temelini attı.
Sessiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi zor olan karbonmonoksit, soba, yetersiz havalandırma, mutfak ocakları, yangın dumanı ya da kapalı garajda çalışan araçlar gibi kaynaklardan yayılabiliyor.
Yeni geliştirilen RcoM-HBD-CCC adlı protein bazlı tedavi ise fareler üzerinde yapılan deneylerde kanı dakikalar içinde temizlemeyi başardı.
