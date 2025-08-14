Karbonmonoksit Zehirlenmesini Dakikalar İçinde Temizleyen Yeni Tedavi Geliştirildi

Molekül, CO’ya yüksek oranda bağlanırken, oksijen veya kan basıncını düzenleyen nitrik oksit (NO) gibi hayati moleküllere dokunmuyor. Böylece kan basıncında istenmeyen değişikliklere yol açmıyor. Farelerde, kandaki CO’nun yarısı bir dakikadan kısa sürede temizlendi ve moleküller güvenli şekilde idrarla atıldı.

Araştırmacılara göre bu tedavi acil serviste veya olay yerinde damardan uygulanabilecek hızlı ve güvenli bir ilk yardım panzehiri olabilir. İnsanlarda kullanılabilmesi için önce daha geniş güvenlik testleri ve doz çalışmaları yapılması gerekiyor.