ChatGPT'nin Diyet Tavsiyesi Sonrası 19. Yüzyılda Görülen Nadir Bir Psikiyatrik Rahatsızlık Geliştiren Adam

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 14:07

ChatGPT’den aldığı diyet tavsiyesiyle tuz tüketimini tamamen bırakan 60 yaşındaki bir adam, 19. yüzyılda nadiren görülen bromizm adlı kronik bromür zehirlenmesine yakalandı. Yapay zekanın eksik sağlık uyarıları nedeniyle ciddi psikiyatrik ve fiziksel belirtiler göstererek hastaneye başvurdu.

Son yıllarda yapay zekaya aşırı güvenmenin tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serildi.

60 yaşındaki bir adam, ChatGPT’den aldığı diyet tavsiyeleri doğrultusunda tuz tüketimini tamamen bıraktıktan sonra, 19. yüzyılda sıkça görülen ancak günümüzde nadir rastlanan bromizm adlı kronik bromür zehirlenmesi hastalığına yakalandı.

Adam, aşırı sodyum klorür (sofra tuzu) tüketiminin vücuda olumsuz etkileri olduğuna dair birçok makale okuduktan sonra tuzu diyetinden tamamen çıkarmaya karar verdi.

Bu konuda yapay zekadan destek alarak, ChatGPT’ye tuzun yerine geçebilecek alternatifler hakkında soru yöneltti ve önerilen tavsiyeleri uygulamaya başladı.

Yaklaşık üç ay süren bu diyetin ardından, adam komşusunun kendisini zehirlemeye çalıştığı yönündeki paranoyak düşüncelerle hastaneye başvurdu.

Yeni ortaya çıkan yüz aknesi ve kırmızı damar lekeleri yorgunluk, uykusuzluk, aşırı susama, koordinasyon bozukluğu ve deri döküntüleri gibi fiziksel belirtilerinin yanı sıra artan paranoya, görsel ve işitsel halüsinasyonlar da yaşamaya başladı. Kaçma girişiminde bulunması üzerine “ağır engellilik” gerekçesiyle zorunlu psikiyatrik tedavi altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucu, adamın ChatGPT ile yaptığı görüşmede “tuzun yerine kullanılabilecek maddeler” arasında önerilen “sodyum bromür” maddesini diyetine kattığı anlaşıldı.

Oysa sodyum bromür temizlik gibi endüstriyel amaçlar için kullanılan bir bileşen olup, insan beslenmesinde kesinlikle tavsiye edilmez.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
