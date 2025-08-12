ChatGPT'nin Diyet Tavsiyesi Sonrası 19. Yüzyılda Görülen Nadir Bir Psikiyatrik Rahatsızlık Geliştiren Adam
ChatGPT’den aldığı diyet tavsiyesiyle tuz tüketimini tamamen bırakan 60 yaşındaki bir adam, 19. yüzyılda nadiren görülen bromizm adlı kronik bromür zehirlenmesine yakalandı. Yapay zekanın eksik sağlık uyarıları nedeniyle ciddi psikiyatrik ve fiziksel belirtiler göstererek hastaneye başvurdu.
İşte detaylar...
Son yıllarda yapay zekaya aşırı güvenmenin tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serildi.
Adam, aşırı sodyum klorür (sofra tuzu) tüketiminin vücuda olumsuz etkileri olduğuna dair birçok makale okuduktan sonra tuzu diyetinden tamamen çıkarmaya karar verdi.
Yaklaşık üç ay süren bu diyetin ardından, adam komşusunun kendisini zehirlemeye çalıştığı yönündeki paranoyak düşüncelerle hastaneye başvurdu.
Yapılan incelemeler sonucu, adamın ChatGPT ile yaptığı görüşmede “tuzun yerine kullanılabilecek maddeler” arasında önerilen “sodyum bromür” maddesini diyetine kattığı anlaşıldı.
