"Regl Olmak Ayıp Değil": Pedi Simit ve Poğaça Pakedine Saran Market Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 13:35

2025 yılında olmamıza rağmen ped gibi doğal bir ürün hâlâ gereksiz tabu ve utanma kaynağı olmaya devam ediyor. Bir kadının, pedlerin poğaça paketlerine sarılması gerici zihniyetlerin ne kadar köklü olduğunu gözler önüne serdi.

İşte detaylar...

İşte o anlar:

Ped alan bir kadın, "paketlemeyi" görünce adeta çılgına döndü.

Pedlerin sinir ve poğaça paketlerine sarıldığını gören kadın, 20025 yılında bile hala gerici zihniyetlerin etkisinde olduğumuzu gözler önüne serdi.

Gelen yorumlardan bazıları:

