"Regl Olmak Ayıp Değil": Pedi Simit ve Poğaça Pakedine Saran Market Tepki Çekti

2025 yılında olmamıza rağmen ped gibi doğal bir ürün hâlâ gereksiz tabu ve utanma kaynağı olmaya devam ediyor. Bir kadının, pedlerin poğaça paketlerine sarılması gerici zihniyetlerin ne kadar köklü olduğunu gözler önüne serdi.

İşte detaylar...