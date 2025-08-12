İstisnasız Kalpleri Kırılıyor: Aldatılma İhtimali En Yüksek Burçlar

Aşk söz konusu olduğunda herkes kırılabilir ama bazı burçlar var ki, adeta kalp kırıklığını mıknatıs gibi çeker. Fazla güvenmeleri, karşı tarafın hatalarını görmezden gelmeleri ve fedakârlığı abartmaları onları aldatılmaya daha yatkın hale getirir. İşte en çok aldatılan burçlar!