onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
İstisnasız Kalpleri Kırılıyor: Aldatılma İhtimali En Yüksek Burçlar

İstisnasız Kalpleri Kırılıyor: Aldatılma İhtimali En Yüksek Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 11:41

Aşk söz konusu olduğunda herkes kırılabilir ama bazı burçlar var ki, adeta kalp kırıklığını mıknatıs gibi çeker. Fazla güvenmeleri, karşı tarafın hatalarını görmezden gelmeleri ve fedakârlığı abartmaları onları aldatılmaya daha yatkın hale getirir. İşte en çok aldatılan burçlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balık Burcu

Sevdiğinde tüm kalbini ortaya koyan Balıklar, partnerlerinin hatalarını görmezden gelmeye meyillidir. Fazla iyi niyetli oluşları, kötü niyetli kişilerin suistimaline açık hale getirir.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

İlişkilerde uyumu korumak için fazla taviz veren Teraziler, sorunları görmezden gelerek huzuru sürdürmeye çalışır. Bu da karşı tarafın sınırları zorlamasına yol açabilir.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Derin bağ kuran ve aile temasına önem veren Yengeçler, ilişkilerinde aşırı bağlılık gösterir. Bu bağlılık, bazen karşı tarafın hatalarını fark etmemelerine neden olabilir.

Başak Burcu

Başak Burcu

Partnerlerini eleştirseler bile, Başaklar ilişkide emek vermekten vazgeçmez. Çoğu zaman “değişir” umuduyla devam ettikleri ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilirler.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Sadakat ve sorumluluk duygusu yüksek olan Oğlaklar, ilişkilerinde güvene fazla önem verir. Ancak bu güven, bazen yanlış kişilere bağlanmalarına sebep olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın