article/comments
article/share
Grok'tan Yeni Skandal: Taylor Swift'in Cinsel İçerikli Videolarını Ürettiği İçin Tepkilerin Odağında

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.08.2025 - 22:49

Elon Musk’ın yapay zeka aracı Grok Imagine, izin almadan Taylor Swift’in cinsel içerikli videolarını anında üretmesiyle büyük tepki topladı. Kullanıcılar, kadınlara yönelik bu ayrımcı ve rahatsız edici içeriklerin “kasıtlı kadın düşmanlığı” olduğunu söylüyor.

İşte detaylar...

Elon Musk tarafından geliştirilen yapay zeka video üreticisinin, özellikle kadınların cinsel içerikli görüntülerini kasıtlı olarak oluşturacak şekilde programlandığı iddia edildi.

Bu hafta tanıtılan Grok Imagine, kullanıcının yazdığı metinlere dayanarak anında görüntü ve video oluşturabilen bir yapay zeka aracı. Musk’ın teknoloji şirketi XAI tarafından geliştirilen bu araç, bir özellik sayesinde, aylık 22 sterlinlik SuperGrok aboneliği kapsamında cinsel içerikli videolar yaratabiliyor.

Test edenler, erkeklerin cinsel içerikli videoları istendiğinde üstsüz ancak altlarının kapalı şekilde gösterildiğini belirtirken, kadınlar için aynı istek yapıldığında göğüslerin açık ya da tamamen anadan üryan görüntüler sunulduğunu aktarıyor.

The Verge’den bir gazeteci, Elon Musk’ın yapay zekasının Taylor Swift’in açık görüntülerini kendisinden izin almadan anında oluşturduğunu paylaştı. Jess Weatherbed isimli gazeteci, “Taylor Swift’in Coachella’da arkadaşlarıyla eğlendiği” görüntüler istediklerinde 30’dan fazla fotoğraf çıktığını ve bunların çoğunun Swift’i açık kıyafetlerle gösterdiğini anlattı. Bir fotoğraf seçip “video yap” seçeneğine tıkladığında ve bu modu seçip doğum yılını onayladığında, yapay zeka Swift’in kıyafetlerini yırtarak 'erotik' bir şekilde dans ettiği bir video oluşturmuş.

Cinsel içerikli ‘deepfake’ görüntülerin suç sayılmasını sağlayacak yeni yasaların hazırlanmasına katkı veren Prof. Clare McGlynn, “X gibi platformlar bunu önleyebilirdi ama bunu yapmamayı bilinçli olarak tercih ettiler. Bu tesadüfi bir kadın düşmanlığı değil, tasarımsal bir tercih” dedi.

The Telegraph, Grok’u geliştiren XAI şirketinden açıklama talep etti.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
