Grok'tan Yeni Skandal: Taylor Swift'in Cinsel İçerikli Videolarını Ürettiği İçin Tepkilerin Odağında

The Verge’den bir gazeteci, Elon Musk’ın yapay zekasının Taylor Swift’in açık görüntülerini kendisinden izin almadan anında oluşturduğunu paylaştı. Jess Weatherbed isimli gazeteci, “Taylor Swift’in Coachella’da arkadaşlarıyla eğlendiği” görüntüler istediklerinde 30’dan fazla fotoğraf çıktığını ve bunların çoğunun Swift’i açık kıyafetlerle gösterdiğini anlattı. Bir fotoğraf seçip “video yap” seçeneğine tıkladığında ve bu modu seçip doğum yılını onayladığında, yapay zeka Swift’in kıyafetlerini yırtarak 'erotik' bir şekilde dans ettiği bir video oluşturmuş.

Cinsel içerikli ‘deepfake’ görüntülerin suç sayılmasını sağlayacak yeni yasaların hazırlanmasına katkı veren Prof. Clare McGlynn, “X gibi platformlar bunu önleyebilirdi ama bunu yapmamayı bilinçli olarak tercih ettiler. Bu tesadüfi bir kadın düşmanlığı değil, tasarımsal bir tercih” dedi.

The Telegraph, Grok’u geliştiren XAI şirketinden açıklama talep etti.