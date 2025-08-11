Grok'tan Yeni Skandal: Taylor Swift'in Cinsel İçerikli Videolarını Ürettiği İçin Tepkilerin Odağında
Elon Musk’ın yapay zeka aracı Grok Imagine, izin almadan Taylor Swift’in cinsel içerikli videolarını anında üretmesiyle büyük tepki topladı. Kullanıcılar, kadınlara yönelik bu ayrımcı ve rahatsız edici içeriklerin “kasıtlı kadın düşmanlığı” olduğunu söylüyor.
İşte detaylar...
Elon Musk tarafından geliştirilen yapay zeka video üreticisinin, özellikle kadınların cinsel içerikli görüntülerini kasıtlı olarak oluşturacak şekilde programlandığı iddia edildi.
Test edenler, erkeklerin cinsel içerikli videoları istendiğinde üstsüz ancak altlarının kapalı şekilde gösterildiğini belirtirken, kadınlar için aynı istek yapıldığında göğüslerin açık ya da tamamen anadan üryan görüntüler sunulduğunu aktarıyor.
