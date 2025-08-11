Gözlükler Tarih mi Oluyor? Bu Göz Damlası Artık Yakını Görmeyi Sağlayacak
Kaynak: https://www.popsci.com/health/farsigh...
Gözlükleri cebimize kaldırmak yakında mümkün olabilir! FDA onayı alan yeni bir göz damlası 45 yaş üstü birçok kişinin yakını net görememe sorununu gidermeye hazırlanıyor. Artık normal gözlüklerle vedalaşabiliriz.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu yılın sonlarında kullanıma sunulacak, türünün ilk örneği olan reçeteli bir göz damlasını onayladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Presbiyopi, 45 yaş üzerindeki yetişkinlerin büyük çoğunluğunu etkileyen, göz merceğinin sertleşmesi sonucu ortaya çıkan doğal bir yaşlanma süreci.
VIZZ ise farklı olarak, pilokarpin yerine aceklidin maddesini içeriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın