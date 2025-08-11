Gözlükler Tarih mi Oluyor? Bu Göz Damlası Artık Yakını Görmeyi Sağlayacak

Göz kaslarının odak değiştirme yeteneği azaldıkça, yakındaki nesneler net görülemez hale geliyor. Çoğu kişi bu sorunu, okuma gözlüğü veya bifokal lenslerle çözüyor.

2021’de FDA, benzer bir tedavi olan Vuity damlasını onaylamıştı. Vuity, pilokarpin hidroklorür kullanarak göz bebeğini küçültüyor ve odak derinliğini artırıyordu. Ancak, Vuity bazı kullanıcılar tarafından gözde kararma, uzak mesafede bulanıklık ve kaşlarda ağırlık hissi gibi yan etkilerle ilişkilendirildi. Ayrıca nadir de olsa retina sorunları görüldü.