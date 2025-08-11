onedio
Gözlükler Tarih mi Oluyor? Bu Göz Damlası Artık Yakını Görmeyi Sağlayacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.08.2025 - 21:49

Gözlükleri cebimize kaldırmak yakında mümkün olabilir! FDA onayı alan yeni bir göz damlası 45 yaş üstü birçok kişinin yakını net görememe sorununu gidermeye hazırlanıyor. Artık normal gözlüklerle vedalaşabiliriz.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.popsci.com/health/farsigh...
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu yılın sonlarında kullanıma sunulacak, türünün ilk örneği olan reçeteli bir göz damlasını onayladı.

LenZ adlı ilaç şirketinin geliştirdiği VIZZ isimli bu göz damlası, yaşa bağlı uzağı net görememe sorunu presbiyopiyi tedavi etmeyi hedefliyor. Günde bir kez kullanıldığında, yakın mesafedeki bulanıklığı 10 saate kadar azaltıyor. Ancak benzerlerinden farkı, rahatsız edici yan etkiler ve nadir göz komplikasyonlarını önlemesi.

Presbiyopi, 45 yaş üzerindeki yetişkinlerin büyük çoğunluğunu etkileyen, göz merceğinin sertleşmesi sonucu ortaya çıkan doğal bir yaşlanma süreci.

Göz kaslarının odak değiştirme yeteneği azaldıkça, yakındaki nesneler net görülemez hale geliyor. Çoğu kişi bu sorunu, okuma gözlüğü veya bifokal lenslerle çözüyor.

2021’de FDA, benzer bir tedavi olan Vuity damlasını onaylamıştı. Vuity, pilokarpin hidroklorür kullanarak göz bebeğini küçültüyor ve odak derinliğini artırıyordu. Ancak, Vuity bazı kullanıcılar tarafından gözde kararma, uzak mesafede bulanıklık ve kaşlarda ağırlık hissi gibi yan etkilerle ilişkilendirildi. Ayrıca nadir de olsa retina sorunları görüldü.

VIZZ ise farklı olarak, pilokarpin yerine aceklidin maddesini içeriyor.

Bu sayede ciliary kası fazla uyarmadan sadece göz bebeklerini etkileyip, yan etkileri minimuma indiriyor. FDA onayı, yüzlerce gönüllünün katıldığı üç çift-kör kontrollü faz II çalışmasının ardından geldi. 30 binin üzerinde kullanım gününde ciddi bir problem yaşanmadı.

Üretici LenZ, VIZZ göz damlasının 2025’in son çeyreğinde reçete ile yaygın şekilde erişilebilir olmasını hedefliyor.

Metehan Bozkurt
