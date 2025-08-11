"Dünyanın En Dövmeli Adamı" En Acı Verici Dövme Deneyimini Anlattı: "O Kısım Çok Acıyor"

En acı veren dövme bölgesini soranlara Remy şu yanıtı veriyor:

“Benim için en acılı yerler iç kasık bölgesi ve kalçaların iç kısmı oldu. Vücudumun büyük bölümü 10 ila 30’dan fazla katman dövme ile kaplı. Eminim ki benden daha fazla katman, saat ve seans yaşamış bir insan yoktur.”

Remy, özel bölgelerine ve koltuk altlarına yapılan dövmelerden de çekinmiyor.

“Cinsel organım defalarca dövmelendi. Koltuk altlarım ise toplamda 33 seans boyunca 16 ve 17 kez dövmelendi. Bana göre koltuk altı dövmeleri abartıldığı kadar acı verici değil.”

Mutfaklarda şeflik yaparak geçen yılların ardından kendini tamamen vücut sanatına adayan Remy, bu dönüşümün durmaya hiç niyeti olmadığını söylüyor. Sosyal medyada “gerçek dünyanın en dövmeli adamı” unvanını kullanan Remy, Instagram ve YouTube’da düzenli olarak yeni çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor.