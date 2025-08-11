onedio
"Dünyanın En Dövmeli Adamı" En Acı Verici Dövme Deneyimini Anlattı: "O Kısım Çok Acıyor"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.08.2025 - 18:51

Remy isimli bir adam, vücudunun neredeyse her noktasını dövmelerle kaplamak için bugüne kadar 215 bin sterlinden fazla harcadı. Haftada birkaç kez stüdyoya giren ve kendini “dünyanın en dövmeli adamı” olarak tanımlayan Remy, en acı verici dövme deneyimini tüm detaylarıyla paylaştı. Bazı bölgelerdeki acının, söylendiğinden çok daha farklı olduğunu da ekledi.

İşte o ilginç itiraflar...

Kanadalı Remy isimli bir adam, vücudunun her santimini dövmelerle kaplamak için bugüne kadar 215 bin sterlinden (yaklaşık 11 milyon TL) harcadı.

Eski bir şef olan Remy’nin bu sıra dışı dönüşüm yolculuğu, 2001 yılında ilk yüz piercing’ini yaptırmasıyla başladı. Ardından oğlunun adını özel bir yazı stiliyle dövme yaptırdı ve o günden beri durmak bilmedi.

Kendisine gelen eleştirileri çoğu zaman umursamayan Remy, buna rağmen hayranlarından büyük destek görüyor.

En acı veren dövme bölgesini soranlara Remy şu yanıtı veriyor:

“Benim için en acılı yerler iç kasık bölgesi ve kalçaların iç kısmı oldu. Vücudumun büyük bölümü 10 ila 30’dan fazla katman dövme ile kaplı. Eminim ki benden daha fazla katman, saat ve seans yaşamış bir insan yoktur.”

Remy, özel bölgelerine ve koltuk altlarına yapılan dövmelerden de çekinmiyor.

“Cinsel organım defalarca dövmelendi. Koltuk altlarım ise toplamda 33 seans boyunca 16 ve 17 kez dövmelendi. Bana göre koltuk altı dövmeleri abartıldığı kadar acı verici değil.”

Mutfaklarda şeflik yaparak geçen yılların ardından kendini tamamen vücut sanatına adayan Remy, bu dönüşümün durmaya hiç niyeti olmadığını söylüyor. Sosyal medyada “gerçek dünyanın en dövmeli adamı” unvanını kullanan Remy, Instagram ve YouTube’da düzenli olarak yeni çalışmalarını paylaşmaya devam ediyor.

