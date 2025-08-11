"Dünyanın En Dövmeli Adamı" En Acı Verici Dövme Deneyimini Anlattı: "O Kısım Çok Acıyor"
Remy isimli bir adam, vücudunun neredeyse her noktasını dövmelerle kaplamak için bugüne kadar 215 bin sterlinden fazla harcadı. Haftada birkaç kez stüdyoya giren ve kendini “dünyanın en dövmeli adamı” olarak tanımlayan Remy, en acı verici dövme deneyimini tüm detaylarıyla paylaştı. Bazı bölgelerdeki acının, söylendiğinden çok daha farklı olduğunu da ekledi.
İşte o ilginç itiraflar...
Kanadalı Remy isimli bir adam, vücudunun her santimini dövmelerle kaplamak için bugüne kadar 215 bin sterlinden (yaklaşık 11 milyon TL) harcadı.
Kendisine gelen eleştirileri çoğu zaman umursamayan Remy, buna rağmen hayranlarından büyük destek görüyor.
