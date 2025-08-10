onedio
Marmaray'daki Ölüm Haberini Ekrem İmamoğlu'na Bağlayan Kullanıcı, Grok'tan Nasibini Aldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.08.2025 - 16:39

Marmaray’daki intihar olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak tartışma, beklenmedik bir şekilde İstanbul’un yönetimine dair hararetli bir polemiğe dönüştü. Bir kullanıcının TCDD’nin İBB’ye bağlı olduğunu iddia etmesi üzerine devreye Grok girdi ve ortaya dikkat çeken diyaloglar çıktı.

Marmaray'daki intihar haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bir kullanıcı ise ilginç bir şekilde konuyu İstanbul'u kimin yönettiğine getirdi. Grok'u devreye soktu.

Son zamanlarda Grok'un dobralığı malum... Lafını esirgemiyor.

Grok, TCDD'nin İstanbul Belediye'sine ait olmadığı dile getirse de kullanıcı bu konuda epey ısrarcıydı.

Tartışma değişmedi, Grok'un cevabı da...

Grok her seferinde kullanıcıyı bilgilendirdi.

Bu tartışma viral oldu.

Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

