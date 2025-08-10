Ne Kadar Uyusanız da Yorgun mu Uyanıyorsunuz? Sebebi Bu Olabilir!
Sabahları alarm çaldığında hala bitkin mi hissediyorsunuz? Bazı sağlık sorunları ne kadar uyursanız uyuyun dinlenmiş hissetmenizi engelleyebilir. Uzmanlar, gözden kaçan üç yaygın nedeni açıkladı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir doktor, TikTok’ta paylaştığı videoda, “Sürekli yorgun hissediyorsanız, önce şu üç noktaya bakın” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte dikkat etmeniz gereken o 3 şey...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın