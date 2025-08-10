Ne Kadar Uyusanız da Yorgun mu Uyanıyorsunuz? Sebebi Bu Olabilir!

Bunlardan birine sahip olabilirsiniz!

1. Farkında Olmadan Uyku Apnesi Olabilirsiniz

Dr. Ahmed’e göre, obstrüktif uyku apnesi teşhisi konulmadan yapılan hiçbir tedavi işe yaramıyor. Bu rahatsızlığın kronik olarak gözden kaçtığını belirten Ahmed, “Çoğu zaman teşhis için yatakta yanınızda biri gerekir. Yalnız uyuyan biriyseniz, uykuda yaşadığınız nefes durmaları fark edilmeyebilir” dedi.

Yanlışlıkla ME/CFS teşhisi konan pek çok kişinin aslında tanı konmamış uyku apnesi yaşadığını vurguladı.

2. Kronik Lyme Hastalığı

Kan testiyle kesin teşhis konulamayan ve özel bir ilacı bulunmayan kronik Lyme hastalığı, Dr. Ahmed’in listesinde ikinci sırada. Geçmişte kene ısırığı, belirgin döküntü veya ciddi bir rahatsızlık dönemi yaşayan kişilerin bunu mutlaka doktoruna söylemesi gerektiğini belirten Ahmed, “Kırsalda yaşayan, doğada vakit geçiren veya hayvanlarla çalışanlarda risk daha yüksek” dedi.

3. Mast Hücre Aktivasyon Sendromu

Üçüncü ihtimal ise mast hücre aktivasyon sendromu. Bu durum, normalde tepki vermemesi gereken bir tetikleyiciye karşı vücudun aşırı histamin salgılamasıyla ortaya çıkıyor. Sonuç olarak yaygın belirtiler arasında en baskın olanı yine aşırı yorgunluk.

Teşhisin genellikle bir tedavi denemesiyle konulduğunu belirten Ahmed, “Oldukça güvenli bir yöntem ve işe yararsa sonuçları harika olabilir” dedi.