Avukatlık Kariyerini Bırakıp Yetişkin İçerik Üreticisi Olan 51 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar

May, bu kararı eski eşinin ölümünden sonra yaşadığı derin yas sürecinde aldığını söylüyor.

“Patrick ile boşanmış olsak da, o benim en yakın arkadaşımdı. Ölümü benim için büyük bir travmaydı” diyen May, hayatına yeni bir yön verme arayışına girdi. Bu süreçte 23 yaşındaki kızı Madelynn ile aynı eve taşındı. Madelynn, sosyal medyada içerik üreten biri olarak annesini bu dünyayla tanıştırdı.