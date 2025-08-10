onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Avukatlık Kariyerini Bırakıp Yetişkin İçerik Üreticisi Olan 51 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar

Avukatlık Kariyerini Bırakıp Yetişkin İçerik Üreticisi Olan 51 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.08.2025 - 13:38

Yıllarca hukuk alanında kariyer yapan 51 yaşındaki Jennie Lynnie May, eski eşinin ölümünün ardından hayatında radikal bir değişime gitti. Kızının yönlendirmesiyle içerik üreticiliği dünyasına adım atan May, bu sürecin ona yıllardır hissetmediği bir öz güven kazandırdığını söylüyor. Yeni hayatını ise “kendi yolumdan gitmek istiyorum” sözleriyle özetliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

51 yaşındaki eski avukat Jennie Lynnie May, yıllarca süren başarılı hukuk kariyerini bırakıp yetişkin içerik üretmeye başladı.

51 yaşındaki eski avukat Jennie Lynnie May, yıllarca süren başarılı hukuk kariyerini bırakıp yetişkin içerik üretmeye başladı.

May, bu kararı eski eşinin ölümünden sonra yaşadığı derin yas sürecinde aldığını söylüyor.

“Patrick ile boşanmış olsak da, o benim en yakın arkadaşımdı. Ölümü benim için büyük bir travmaydı” diyen May, hayatına yeni bir yön verme arayışına girdi. Bu süreçte 23 yaşındaki kızı Madelynn ile aynı eve taşındı. Madelynn, sosyal medyada içerik üreten biri olarak annesini bu dünyayla tanıştırdı.

Başlangıçta kızının günlük yaşamını konu alan videolarda kamera arkasında yer alan May, gelen öneriler üzerine kendi içeriklerini üretmeye başladı.

Başlangıçta kızının günlük yaşamını konu alan videolarda kamera arkasında yer alan May, gelen öneriler üzerine kendi içeriklerini üretmeye başladı.

“Kendimi yeniden başlatıyor gibiyim. Bu deneyim beni hem şaşırttı hem de yıllardır hissetmediğim kadar özgüvenli hissetmemi sağladı” diyen May, bu süreci bir tür “yeniden keşif” olarak tanımlıyor.

Onun için aynı zamanda bir cinsel uyanış dönemi olduğunu da ekliyor.

Onun için aynı zamanda bir cinsel uyanış dönemi olduğunu da ekliyor.

“Hayat kısa, ben kendi yolumdan gitmek istiyorum.” Eski eşinin de bu kararı destekleyeceğine inanan May, bu yeni maceranın ona yas sürecinde farklı bir bakış açısı kazandırdığını düşünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın