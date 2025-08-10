Avukatlık Kariyerini Bırakıp Yetişkin İçerik Üreticisi Olan 51 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar
Yıllarca hukuk alanında kariyer yapan 51 yaşındaki Jennie Lynnie May, eski eşinin ölümünün ardından hayatında radikal bir değişime gitti. Kızının yönlendirmesiyle içerik üreticiliği dünyasına adım atan May, bu sürecin ona yıllardır hissetmediği bir öz güven kazandırdığını söylüyor. Yeni hayatını ise “kendi yolumdan gitmek istiyorum” sözleriyle özetliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
51 yaşındaki eski avukat Jennie Lynnie May, yıllarca süren başarılı hukuk kariyerini bırakıp yetişkin içerik üretmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlangıçta kızının günlük yaşamını konu alan videolarda kamera arkasında yer alan May, gelen öneriler üzerine kendi içeriklerini üretmeye başladı.
Onun için aynı zamanda bir cinsel uyanış dönemi olduğunu da ekliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın