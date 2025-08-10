Turiste Bavul Satarken Üstünde Tepinerek Dayanıklılık Testi Yapan Satıcı "Biz Ne İzledik Şimdi?" Dedirtti

Bir satıcının turistin bavuluna yaptığı ilginç “dayanıklılık testi” sosyal medyada viral oldu. Bavulu sağa sola savurup üzerine çıkıp zıplayan satıcı, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. O anlar “Gerçekten bu kadarına gerek var mıydı?” yorumlarına yol açtı.