Turiste Bavul Satarken Üstünde Tepinerek Dayanıklılık Testi Yapan Satıcı "Biz Ne İzledik Şimdi?" Dedirtti

Bir satıcının turistin bavuluna yaptığı ilginç “dayanıklılık testi” sosyal medyada viral oldu. Bavulu sağa sola savurup üzerine çıkıp zıplayan satıcı, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. O anlar “Gerçekten bu kadarına gerek var mıydı?” yorumlarına yol açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir satıcının turiste yaptığı "dayanıklılık" testi gündem oldu.
"Onun adına kötü hissediyorum"
"Çok yorgun görünüyor"
"Tamam da bunu niye yapıyor?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın