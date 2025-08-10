onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yerlerinden Kımıldamayı Sevmiyorlar: En Tembel 5 Burç

Yerlerinden Kımıldamayı Sevmiyorlar: En Tembel 5 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.08.2025 - 11:13

Bazı burçlar için hayat, koşturmacadan ibaret değildir. Onlar, konforlarına düşkün, aceleye gelemeyen ve zamanı kendi ritimlerinde yaşamayı seven tiplerdir. İşte işleri ağırdan almayı tercih eden, en tembel burçlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Rahatına düşkünlüğüyle bilinen Boğa, aceleye gelemeyen burçların başında gelir. Konfor alanından çıkmayı pek sevmez ve mümkünse günü sakin, huzurlu bir şekilde geçirmek ister. Ona göre hayat, tadını çıkararak yaşanmalı.

Balık Burcu

Balık Burcu

Hayal dünyasında dolaşmayı seven Balık, bazen gerçek dünyanın temposuna ayak uydurmakta zorlanır. Sakinliği ve dinginliği tercih eder, koşuşturmalı programlardan uzak durmayı seçer.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Karar vermekte zorlanan Terazi, bazen işleri ertelemeyi bir strateji gibi kullanır. Dengeli ve huzurlu bir yaşam peşinde olduğundan, kendini yormak yerine keyif alacağı şeylere yönelir.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Evine bağlı ve huzuruna düşkün Yengeç, dışarıda koşuşturmak yerine sıcak ev ortamında vakit geçirmeyi sever. Yoğun tempolar ona göre değildir; sakin ve güvenli alanlar tercih eder.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Işıltılı görünse de Aslan, enerjisini yalnızca ilgi çekici ve kendine değer katacak şeylere harcar. Zorunlu işlere gelince motivasyonu düşer ve bu da onu “tembel” algısına yaklaştırır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın