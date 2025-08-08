onedio
Düğünde Twerk Yaparken Annesinin Pek Bi' İlginç Tepkisiyle Karşılaşan Kadının O Anları Güldürdü

Düğünde Twerk Yaparken Annesinin Pek Bi' İlginç Tepkisiyle Karşılaşan Kadının O Anları Güldürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
08.08.2025 - 15:52

Düğünlerde yaşanan eğlenceli ve beklenmedik anlar her zaman konuşulur, ancak bu sefer gündemi sallayan olay biraz farklıydı. Bir genç kız twerk yaparken annesine yakalandı ve annenin tepkisi sosyal medyada kahkahalara sebep oldu!

İşte detaylar...

İşte o anlar:

Düğünde bir kadının twerk yaparken annesine yakalandığı anlar gündem oldu.

Düğünde bir kadının twerk yaparken annesine yakalandığı anlar gündem oldu.

Düğünlerimiz malum... Anne, kızının twerk yaptığını görünce verdiği tepkiyi epey güldürdü.

